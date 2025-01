La novela que está protagonizando Octavio Rivero en Ecuador y que tiene como actor secundario a Universidad de Chile está en pleno desarrollo y al parecer, las intensiones del delantero por salir del Barcelona de Guayaquil está arrastrando más de un problema para el artillero uruguayo.

Esto debido a que tras los constantes coqueteos entre el jugador y los azules por llegar a un acuerdo de cara a la temporada 2025, provocaron que el delantero no viajara con el equipo ecuatoriano a la pretemporada, una muestra de rechazo por la postura del cuadro de Guayaquil quienes no quieren su partida.

El charrúa se negó a ir a Manta con sus compañeros para la pretemporada y esto, desató la furia del presidente de Barcelona, Antonio Álvarez, quien utilizó sus redes sociales para ‘amenazar’ a Rivero.

En su cuenta oficial de X (anterior Twitter), el mandamás del cuadro de Guayaquil aseguró que “él cree que se va a ir, pero no se va a ir a ningún lado”.

“Aquí por apriete no nos manejamos. Tiene contrato y lo va a respetar, quiera o no quiera”, lanzó tajantemente.

El cree que se va a ir, pero no se va a ir a ningún lado. Aquí por apriete no nos manejamos. Tiene contrato y lo va a respetar quiera o no quiera. https://t.co/yhBkSn2Sg4

— Antonio Alvarez Henriques (@antonioalvarezh) January 6, 2025