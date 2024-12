Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La Universidad de Chile continúa en la búsqueda de refuerzos para la temporada 2025, y el volante chileno Javier Altamirano es el último nombre que atrae a la directiva azul. El ex jugador de Huachipato, actualmente en Estudiantes de La Plata de Argentina, estaría interesado en regresar para ser dirigido por el técnico Gustavo Álvarez, lo que podría facilitar su llegada al club. Según el periodista Marcelo Díaz, el arribo del volante se concretaría en los próximos días, llegando a préstamo con opción de compra y con la posibilidad de recuperar su mejor nivel bajo la dirección de Álvarez. Sin embargo, Gonzalo Jara, ex jugador de la U, recomendó a Altamirano no regresar a Chile y mantenerse en la Liga Profesional de Argentina para seguir destacando en el ámbito internacional.