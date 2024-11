El exfutbolista y emblema de La U, Diego Rivarola, se refirió esta jornada a la denuncia que la entidad ‘azul’ presentó contra Colo Colo en el Campeonato Nacional, y que incluso podría ser llevada al TAS tras ser rechazada por el Tribunal de Disciplina nacional.

‘Gokú’, como es conocido el exdelantero, conversó con Radio ADN y no escondió que la situación de acudir al escritorio es algo que directamente no le agrada.

“A mí me incomoda un poco el tema. Me parece que ya no hay que insistir con esa situación”, expresó tajante, agregando que “a mí no me agrada esto de sacar puntos por escritorio”.

“La U tiene que mirar para adelante, creo que se le viene un buen año, con copas internacionales después de mucho tiempo. El equipo tuvo una buena temporada 2024, a pesar de que no ganó el Campeonato Nacional. Fue un año positivo para la U”, complementó.

Rivarola, eso sí, hizo hincapié en que es necesario establecer nuevas normas sobre los entrenadores sancionados. “Hay que poner atención en este tipo de reglas para que situaciones así no se vuelvan a repetir, porque son situaciones incómodas para todos”.

“Más allá de si La U va o no al TAS, hay un tema reglamentario que hay que verlo bien”, concluyó.