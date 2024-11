La dirigencia de La U confirmó el pasado 12 de noviembre que acudirán al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por el fallo en su contra en la denuncia contra el entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón.

Luego que tanto la Primera como la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina desestimaran los argumentos de Azul Azul para castigar al ‘Cacique’ por desacato del DT albo, la tienda colegial tiene la última e internacional carta.

“Como club creemos en un Chile diferente, donde la trampa no sea premiada”, declaró en su oportunidad el abogado de Azul Azul, José Ramón Correa, justificando la acción legal.

Sin embargo, un exdirector de la concesionaria del ‘Romántico Viajero’ y también abogado, José Joaquín Laso, no ve opciones a Universidad de Chile en el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

“No tiene posibilidades, básicamente porque ya está resuelto por un tribunal“, aclaró en diálogo con radio Cooperativa.

“El tema con La Calera fue que no tenía una segunda instancia y acá sí, la hubo, y se resolvió en un tribunal. Ellos (TAS) no se meten en resoluciones de tribunales nacionales. Yo creo que tiene pocas posibilidades. Eventualmente podría lograr una indemnización y en el mejor de los eventos podría lograr tal vez una resta de puntos para el próximo campeonato”, complementó.

Respecto al hecho que acusa La U, Laso fue claro al decir que “no me cabe duda que Almirón dio instrucciones, pero no me cabe duda de que todos los técnicos suspendidos lo hacen. Pero si me dices que perdiste el campeonato porque dio instrucciones a 60 metros significa que tu equipo no es suficientemente bueno”.

Apuntar que los fundamentos de la ANFP para fallar a favor del flamante campeón del balompié nacional serían publicados este lunes 25 de noviembre. Una vez publicado el documento, Universidad de Chile tendrá 21 días para presentar su apelación ante el TAS.