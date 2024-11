Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El volante y referente de La U, Marcelo Díaz, restó importancia a la denuncia fallida de su equipo contra Colo Colo, aunque mostró señales de disconformidad con el resultado. "Ni siquiera me había enterado, me da lo mismo", declaró Díaz, aunque luego insinuó que todos vieron lo sucedido. A pesar de esto, afirmó que cumplir las reglas es fundamental, pero se centrará en su trabajo y no en lo que suceda fuera del club. Díaz expresó su alegría por su buen año en Universidad de Chile y su contribución al equipo, destacando la posición actual del club. La hinchada sigue ilusionada con obtener un título, y el mediocampista promete que el equipo dejará todo en la cancha hasta el final.