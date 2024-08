La U, puntera absoluta del Campeonato Nacional, tuvo a Leandro Fernández como protagonista de su reciente triunfo por 2-0 ante Unión Española. El argentino volvió a anotar con los azules tras intentar incansablemente de cara a portería y pese a todo, sus actuaciones no convencen a Patricio Yáñez.

“A mí me deja más dudas porque no apareció en el partido con Colo Colo. Ahí no tuvo carácter, pero él en particular siempre está conectado con la importancia del partido”, dijo el exseleccionado de La Roja.

En ese sentido, Patricio Yáñez recalcó que lo que vio de Leandro Fernández en el Superclásico no le convence a la hora de hablar del jugador.

“Uno puede jugar bien, mal o no tener acierto, pero en ese partido fue muy distante de lo que hace habitualmente en Universidad de Chile”, puntualizó el notable exfutbolista chileno.