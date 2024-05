Universidad de Chile suma nuevo empate ante Ñublense en el Campeonato Nacional, hipotecando un liderato que parecía incuestionable y ante poco más de 40 mil espectadores en el Estadio Nacional. El DT de los azules considera injusto el resultado, reconociendo falta de claridad y efectividad en ataque. Aunque destaca juego en el medio, admite carencia de lucidez para concretar opciones claras de gol. Priorizando el rendimiento del equipo sobre los resultados, el técnico resalta evolución y buen partido, a pesar de no lograr el resultado deseado.

Universidad de Chile sumó un nuevo empate ante Ñublense por el Campeonato Nacional, el segundo en 4 partidos, hipotecando un liderato que hace un mes parecía incuestionable.

Y tras el encuentro jugado en el Estadio Nacional ante poco más de 40 mil personas, el director técnico de los azules analizó el resultado.

“La sensación de que el resultado es injusto a mi criterio”, afirmó el DT de Universidad de Chile en conversación con TNT Sports.

No obstante lo anterior, el estratega de los azules repasó el nivel de sus dirigidos, asumiendo falta de claridad y poca efectividad frente al arco rival.

“Nos falta un poco de claridad y lucidez, pero no perdemos de vista que tuvimos seis o siete situaciones claras de gol”, dijo el extécnico de Huachipato.

A esto, dijo que sumaron “juego en el medio”, pero que “nos falta lucidez para poner al delantero de cara con el arquero”.

Pero eso no fue todo, ya que recordó su pasado como director técnico. “Me parece que el plantel siente y piensa como yo: estoy muy habituado a estar en los primeros lugares. Me preocupa el rendimiento del equipo y no los resultados, que son una consecuencia de lo otro”.

Finalmente, comentó que se queda con “la satisfacción de que el equipo tuvo un buen partido, me parece que en líneas generales dimos un paso adelante en cuestiones vinculadas al juego. No hay que perder de vista el rendimiento y la evolución del equipo, sabiendo que el resultado no fue el que queríamos”.