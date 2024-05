Gustavo Álvarez, técnico de Universidad de Chile, analizó lo que fue el empate sin goles de los azules ante Ñublense por el Campeonato Nacional.

Pese a ser el quinto duelo al hilo donde La U no puede ganar como local -arrastra cuatro igualdades y una derrota-, el entrenador del puntero del torneo le restó dramatismo a la situación.

“A mí me parece que hay que estar tranquilo. No es fácil estar en la parte alta y nosotros lo hemos conseguido en 14 fechas”, dijo el DT a en conferencia de prensa.

“Los puntos de los demás equipo no me interesan. Hay que preocuparse por nosotros. Somos un equipo profundo y contundente, al que la impresiones y el arquero nos impidió abrir el marcador hoy”, agregó Gustavo Álvarez.

En la misma línea, el entrenador de La U remarcó en que “analizando el proceso, pese a estar punteros, yo siempre he dicho que hay que mejorar el juego”.

“Por eso hicimos el cambio de sistema, desgraciadamente no alcanzó para ganar, pero el equipo sigue avanzando”, complementó el DT.

Para cerrar, el estratega de los azules indicó que “hoy estoy con la amargura de no haber ganado, pero tranquilo porque el equipo sigue creciendo. La planificación no me la cambia un resultado, solo el rendimiento del equipo. Miro hacia adelante con el equipo que nos toque enfrentar”.

Vale mencionar que, en la fecha 15 del Campeonato Nacional, La U visitará a Everton el domingo 2 de junio.