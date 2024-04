El presidente de Azul Azul, Michael Clark, debió justificar su voto a favor de los seis extranjeros en cancha en el Campeonato Chileno en medio de una nueva Junta de Accionistas de la compañía que administra a la U.

En medio de la cita en el CDA, algunos de los presentes pidieron explicaciones a la principal autoridad, expresándole que podía resultar contradictorio si se identifica a los ‘azules’ como un club que forma jugadores y les da oportunidades en cancha.

“El señor Clark defendió su votación el año pasado para aumentar de cinco a seis los extranjeros. Y se le preguntó si eso no era contradictorio con identificarse como un club que forma jugadores y tener harto canteranos en cancha. Y él dice que no, que no es contradictorio”, detalló Jaime González, uno de los accionistas minoritarios que repudiaron el sufragio.

“Dijo que él además vela por el buen funcionamiento de la empresa, que es Azul Azul, y el funcionamiento de la empresa mejoraba al tener una mayor alternativa de jugadores extranjeros, que él tiene más alternativa de talento disponible al tener más extranjeros en la baraja para poder elegir”, añadió.

Sobre lo mismo, González hizo hincapié en que “hay algunos que pensamos que ese talento también puede ser de las inferiores”.

Consignar que tras la Junta de Accionistas se desarrolló una reunión de directorio de las principales autoridades de la Sociedad Anónima Deportiva de los azules.