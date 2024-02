El expresidente de Chile, Sebastián Piñera Echenique, falleció este martes y causó gran conmoción en el acontecer nacional, que bien conoció su rol como mandatario con lado futbolero incluido, el cual recordó Federico Valdés.

En la memoria del otrora presidente de la U resalta una particular anécdota que compartió junto al otrora Jefe de Estado, precisamente, cuando los azules fueron campeones de la Copa Sudamericana en 2011.

Aquel histórico logro del equipo nacional incluyó las felicitaciones del expresidente Piñera, que recibió al plantel en el Palacio de La Moneda.

“A nosotros nos parecía que el nivel del logro obtenido ameritaba una visita al Presidente de La República y partimos en bus descubierto, llegamos (al Palacio de) La Moneda y estaba repleto de hinchas con banderas, cantando, fue muy emocionante”, recordó Valdés en diálogo con BBCL.

Con el fervor del público presente a las afueras de la sede del Ejecutivo, faltaba la ceremonia junto a las autoridades donde, según el exdirigente, “hubo una anécdota propia del mundo del fútbol”.

“Tenía mucho sentido del humor”: la broma de ‘Chelo Díaz’ y la reacción de Piñera

“Después, adentro, Gabriel Ruiz-Tagle como que se escondía de las fotos y Marcelo Díaz empezó a hablar con voz como de ‘niño chico"”, recordó el actual rector de la Universidad del Desarrollo.

“‘Don Gabriel, don Gabriel, una foto con la Copa’ decía y Gabriel se resistía, había sido presidente de Colo Colo y al final, como que se metió a la foto, pero hizo lo posible por esconderse. Nos reímos harto y el Presidente Piñera lo celebró mucho, porque tenía mucho sentido del humor”

“Todo el mundo sabe que él no era hincha de la U precisamente, tampoco de Colo Colo y se las arregló -como Presidente no podía decir que no- para no ponerse la camiseta, pero se tomó fotos con la camiseta en la mano.

Por otra parte, Federico Valdés destacó el compromiso de Sebastián Piñera con la institución.

“Fue muy dedicado con nosotros, nos trató muy bien, nos aplaudió nuestro éxito. A él le importaba mucho el deporte, lo tenía dentro de sus preocupaciones“, recordó su vínculo personal con el expresidente.

Finalmente, el ingeniero comercial recordó su relación con el expresidente, la cual calificó como “siempre excelente”.

“Me nombró a mí como representante en el directorio de entrada para los Panamericanos y mi periodo se terminó junto con su gobierno. Siempre que lo invitamos, que le pedimos ayuda, él siempre estuvo disponible. Solo tengo palabras de agradecimiento”, concluyó.