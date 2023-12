De cara a la temporada 2024, La U ya tiene asegurada la contratación de su DT Gustavo Álvarez, quien será el responsable de hacer funcionar al equipo y encontrar la mejor versión de sus jugadores, entre ellos, Lucas Assadi.

Con los próximos objetivos establecidos, el futbolista se perfila como el llamado a ser la figura de los azules y por lo mismo, Claudio Borghi aprovechó de dejarle un recado.

“Me encanta Assadi, en mi equipo jugaría siempre, pero no le van armar un equipo para Assadi, eso ya no se hace más”, explicó el exentrenador de Colo Colo en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Para el otrora estratega de La Roja, el nuevo año para La U formula una tarea importante para el futbolista de 19 años y adelantó que “se la tendrá que jugar y ganarse la posibilidad de poder ser titular“.