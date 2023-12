Hoy por hoy, Matías Zaldivia puede decir que a nivel personal, cerró un año con buen sabor vistiendo la camiseta de la U, más aún, considerando el complejo contexto de su llegada desde el archirrival, Colo Colo.

El defensor, cuestionado inicialmente por los hinchas albos al pasar a las filas azules y también, recibiendo la negativa de los simpatizantes de Universidad de Chile tras haber jugado en el ‘Cacique’, actualmente sonríe al haber dado muestras de su desempeño en cancha.

No obstante, el seleccionado de La Roja revivió, en diálogo con Verónica Bianchi de TNT Sports, todo lo que significó para su carrera el cambiar de vereda con un ambiente encendido antes de su llegada al CDA.

“¿Azul o blanco?”, preguntó la periodista. “Hoy, el azul”, respondió el jugador, para agregar que irse a la U “fue una decisión difícil, pero después fue correcta”.

En tal contexto, Zaldivia también reveló todo lo que no sufrió él, sino, su familia.

“Mi familia lo pasó mal al principio (…) por todas las cosas que trajo mi decisión, las redes sociales hoy en día se sobrepasan un poco de la raya”, apuntó el futbolista de 32 años.

“Yo sabía que tomando una decisión de esa magnitud, eso podía pasar, pero necesitaba que ellos estuvieran preparados. Tuve que alejarme un poco (de las redes sociales) para no leer tantas cosas”, complementó.

Consultado sobre sus primeros días vistiendo la camiseta de la U, el formado en Chacarita admitió que “al principio fue un poco raro, pero estoy agradecido de la gente del club. Me trataron de una manera espectacular y me hicieron sentir muy cómodo para que yo solo pensara en jugar. Me hicieron sentir parte de una familia muy rápido y se me hizo más facil rendir en la cancha“.

Por último, Matías Zaldivia admitió que no se arrepiente de haberse ido de Colo Colo para jugar en la Universidad de Chile.

“Nunca, por eso lo pensé tanto, porque sabía que una vez que daba mi decisión tenía que estar seguro… Estaba muy seguro de lo que hice, lo dije al principio. La gente de la U no estaba contenta y lo entendía, quería demostrar el nivel en cancha y salieron bien las cosas, hoy siento mucho el cariño de la gente”, finalizó.