La generación de juveniles del año 2004 de Universidad de Chile puede decir que en sus filas surgieron futuros cracks, algunos que ya forjaron su camino en el fútbol como Lucas Assadi, Dario Osorio y otros, que lejos de las canchas buscan otro sueño, como es el caso de Nicolás Álvarez.

Con tan solo 19 años de edad, el joven decidió decirle adiós al fútbol y ahora enfocarse en su carrera como artista de música urbana bajo el nombre de ‘IcyCold’. Antes de ello, rodó primero el balón.

“Recuerdo que mi hermano me llevó al Caracol Azul, estuve entrenando, quedé y me pusieron en el equipo sub 8. Fui compañero de jugadores que hoy destacan en la U como Lucas Assadi, Renato Huerta e incluso, Darío Osorio“, detalló Álvarez al micrófono de BBCL.

Su formación en la U

Llegando a temprana edad a las filas azules, el ahora exjugador -con favorable altura- se desempeñó como defensor central, alternando también en la posición de lateral derecho.

En la U, Álvarez jugó torneos y participó activamente desde sus ocho a 17 años, etapas en las que pudo comprobar su crecimiento como jugador y también, el de su compañeros Lucas Assadi y Darío Osorio.

“Cuando llegué había un niño adelantado, era más chiquitito y ese era Assadi. Me tocaba jugar contra él, nos reíamos, ahora siento que a veces le cae mucha presión por su edad, pero estoy contento por él”, apuntó. ¿Marcaba la diferencia? Al instante asintió Álvarez, asumiendo el mismo gesto a la hora de referirse a Darío Osorio.

“Todos ahí sabíamos que él (Osorio) era de región, no lo veíamos en todos los entrenamientos. A pesar de que no estaba tanto con nosotros, llegaba el fin de semana y brillaba, su zurda era otra cosa. Ahí uno decía, ¿cómo chucha lo hace? pero ya se notaba su calidad”, recordó entre risas.

Otro momento que quedó guardado en la memoria del entonces canterano azul fue “la gran oportunidad de compartir con leyendas de la U y sobre todo, la suerte de coincidir con el equipo campeón de la Sudamericana 2011“.

“Nosotros nos poníamos a mirar al equipo de Sampaoli, Johnny Herrera, Pepe Rojas y una vez, Edu (Vargas) nos invitó a ‘hacer un peloteo’ con Charles Aránguiz, éramos chiquititos, casi los regalones en esos años… Fue algo muy lindo.

“También, estuve con ídolos, referentes históricos como Leonel Sánchez y Diego Rivarola, que después pasó a estar en las inferiores. Conversaba harto con él, cuando chico siempre quise celebrar un gol sacándome la camiseta con la de Gohan abajo”, complementó el sonriente exjugador.

“En el fútbol lo tenía todo, en la música nada”: su llegada a la música

A pesar de que jugar ‘a la pelota’ era el sueño del joven Nicolás Álvarez, pronto nació otro anhelo más fuerte: ser cantante y expresarse a través de la música.

¿Y qué pasó en el camino? “Yo no dejé de jugar al fútbol porque me echaran, en Cobresal era titular, jugaba todos los fines de semanas… pero perdí las ganas, la chispa. Quizás ahí no era tan desarrollado como la U, en el sentido de la formación como persona, futbolista y el sentido de jugar en equipo“, aclaró.

“En el momento que cambié de club, sentí que era todo muy individualista, que no importara que perdiéramos mientras uno u otro brillara. Todo eso me desagradó del fútbol y después, tuve la bendición de encontrarme con la música“, dijo.

“Estaba pasando por una mala racha de lesiones y en ese momento, empezó a crecer la ola de la música urbana en Argentina y me llamó la atención, lo mismo con el reggaetón, el hip hop. En ese proceso murió mi cantante favorito, XXXTentacion y a partir de ahí, sentí un vacío y una necesidad de transmitir lo mismo que me transmitió él con su música”, complementó.

Después del impactante deceso de XXXTentacion (Jahseh Onfroy), que fue baleado hasta posteriormente fallecer en junio del 2018 en Miami, para Nicolás Álvarez significó la génesis de ‘IcyCold’. Sin embargo, hubieron cuestionamientos: de él mismo.

“Yo pensaba…Mi papá agarraba el auto y me acompañaba a Quillota a jugar, íbamos a todos lados y también me acompañaba y que tu hijo te diga que ya no quiere más igual es complejo. Fácilmente podría haber estado jugando en algún equipo, me puse en su lugar. Pude entenderlo y ellos también”, confesó.

‘IcyCold’, con los grandes y un inolvidable Teatro Caupolicán: “Era como entrar a jugar un clásico”

Si bien su intención de incursionar en los micrófonos empezó de forma natural a los 13 años, no fue hasta sus 19 que Nicolás Álvarez empezó a pavimentar su camino en la escena urbana nacional. Bajo el nombre de ‘IcyCold‘, el otrora futbolista sacó lo mejor de su flow.

En su prometedor comienzo, ya son más de 23 mil sus oyentes solamente en Spotify, sumando también más de 200 mil reproducciones en su canción más escuchada, “Nunca fui así”.

Por si esto fuera poco, el joven artista tuvo la oportunidad de invitar al reconocido Tommy Boysen a grabar el tema “Pa Fumar”, con 16 mil visitas en YouTube.

Ya en octubre de 2023, a ‘IcyCold’ se le abrió la puerta de su primer gran escenario: el Decora Fest en el Teatro Caupolicán, saliendo a exhibir su música ante un recinto repleto.

“Fue la sensación más similar que sentí a salir a un estadio, como cuando jugaba en la U y teníamos que jugar un clásico con Colo Colo o ir a San Carlos de Apoquindo a jugar con la Cato… es la misma ansiedad, un momento en el que podía demostrarme a mí y a mi familia que esa era mi visión”, detalló.

Sobre el escenario, los recuerdos del fútbol salieron a flote. “Pensé que tenía la pelota en los pies y que en esos 25 minutos (de espectáculo) tenía que dejarlo todo. Fue una hermosa experiencia, hubieron artistas como Harry Nach, EasyKid y otros… hay respeto y talento, me quedo con eso”.

Lo que viene para IcyCold: seguir creciendo como artista y… ¿un regreso a la cancha?

Aunque la música se quedó definitivamente en sus horizontes, las ganas de sentir el olor a pasto siguen latiendo para Nicolás Álvarez.

Desde su hogar, ‘Icycold’ admitió que está pendiente a la Legends Cup, torneo nacional de fútbol 7 (similar a la Kings League) en el que participan influencers y también rostros del balompié criollo, como Martín Rodríguez, David Henríquez, Milován Mirosevic, Rodrigo Meléndez, Gonzalo Fierro, Brayan Véjar y también, el cantante Young Cister.

“Yo jugaba parecido -respetando el alcance- a Busquets, más como volante de corte y también sabía, como lateral, hacer la proyección ofensiva y defensiva. Si llegara la oportunidad, me encantaría jugar ahí“, avisó.

Manifestando siempre su mesura tras publicar su primer álbum en el presente 2023, ‘IcyCold’ afirmó sentirse listo para dar un salto de calidad importante en su música en 2024.

Incluso, apuntó que le gustaría grabar junto a Pablo Chill-e, pero por el momento, aguarda pacientemente. Con su último lanzamiento, “Twitter“, busca seguir demostrando su talento en la música urbana, su otro campo de juego.