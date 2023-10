Como canterano de la U, Waldo Ponce tiene el bagaje para opinar de la formación y de la nueva camada de futbolistas que surgen desde el CDA.

El exfutbolista y mundialista con La Roja, en ese sentido, no tuvo duda alguna al escoger a su canterano favorito del Romántico Viajero y entregó sus argumentos al respecto.

En diálogo con Constanza Solar, el recordado ‘Waldini’ zanjó su propio debate y se inclinó por Darío Osorio, dejando atrás a Lucas Assadi. Para el defensor, todo parte desde la actitud.

“Siento que Assadi no me representa, en el sentido de que de repente No lo veo muy enojado, como que no se pica, como que no me demuestra algún sentimiento, sin conocerlo, que me gustaría que expresara”, confesó Ponce.

A su vez, el ganador de dos títulos de Primera División con la U (2000 y 2014) tuvo palabras para referirse a su ‘compadre’ y excompañero, Humberto Suazo.

Bien sabe el otrora defensor que ‘Chupete’ está en la palestra del fútbol chileno no solo por su nivel, sino también, porque muchos hinchas lo pidieron para los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Y es que si de Waldo Ponce dependiera, el experimentado delantero de San Luis ya estaría en la nómina de La Selección Chilena de cara a la cita deportiva que se disputará en nuestro país.

“Me hubiera encantado, hemos coincidido con el Chupete en varias cosas, pero por qué no haberle dado una oportunidad, hay gente que toma esa decisión, yo se la hubiera dado”, precisó.