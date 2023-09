Una vez más, Universidad de Chile no lo pasa bien en el Campeonato Nacional. De la mano del argentino Mauricio Pellegrino, el elenco laico no encuentra su nivel en el fútbol chileno y se encuentra en el décimo lugar de la tabla. Esto ha llevado a que, además de las críticas del exguardameta azul Johnny Herrera, otro ídolo del club se sumara al reproche generalizado; Diego Rivarola.

La derrota del pasado domingo ante Deportes Copiapó caló hondo en el Centro Deportivo Azul y, en el programa F90 de ESPN, ‘Goku’ no tuvo compasión con el equipo de sus amores al momento de analizar su presente en el balompié nacional.

“Después de este segundo semestre, creíamos que en algún momento iba a ser pasajero este mal momento, pero definitivamente ya pasa a ser más que preocupante… No se sabe que va a pasar el próximo partido, no se sabe que va a ser del campeonato”, manifestó el exfutbolista con evidente preocupación.

En la misma línea, el trasandino habló como hincha y lanzó: “No sé que nos queda a los aficionados de la U para poder conformarse, realmente es muy difícil poder confiar en este equipo. No te entregan nada, poco y nada. No te da seguridades, es un equipo que volvió a ser débil desde lo mental“.

Rivarola no escondió su malestar con las tácticas utilizadas por Pellegrino, aunque no descartó responsabilidad de los jugadores del plantel, quienes han estado lejos de su mejor versión futbolística.

“Efectivamente, el técnico no le ha podido encontrar la vuelta al equipo, aunque no tiene variantes tampoco. Ya no sabe que usar ni de que forma usarlo. También encuentro que hay una responsabilidad muy grande de parte de los jugadores. Entonces echarle la culpa solamente al DT me parece injusto. ¿Tiene culpa? Por supuesto que sí”, puntualizó.

Cabe consignar que el próximo desafío de la ‘U’ será el próximo lunes, cuando enfrente a Audax Italiano en condición de local.