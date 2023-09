El exdelantero de La U, Diego Rivarola, arremetió contra el actual plantel por no vencer a su archirrival y conformarse con un empate "mediocre".

Diego Rivarola, exjugador de Universidad de Chile, arremetió contra el actual plantel de La U tras el Superclásico 194.

Luego del 1-1 entre los azules y Colo Colo en el estadio Santa Laura, el ídolo del cuadro universitario lamentó que el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino no se quedara con los 3 puntos y sumara 10 años sin vencer a su clásico rival.

Por lo anterior, en Equipo F de ESPN, Diego Rivarola comentó que “a mí no me convence el empate, creo que es conformarse con poco”.

“El hincha lo quiere ganar y creo que era un partido ganable. No desde el papel, pero sí por cómo se dio el partido y sobre todo en el segundo tiempo”, agregó el retirado delantero.

Luego, Diego Rivarola remarcó que “la sensación es de cierta tranquilidad para el plantel, pero el problema es que uno no se puede acostumbrar a la mediocridad de querer festejar el empate. Yo no lo hubiera festejado, no encuentro que era el momento”.

“Es un punto que sí te da cierta tranquilidad, pero la gente de La U quiere ganar estos partidos. Ya basta de estos partidos que se pierden, que se empatan, que casi casi, que sí, que no… era un partido que lo pudiste haber ganado y no lo hiciste”, sentenció el ídolo azul.

Cabe mencionar que, con el empate ante Colo Colo, La U se ubicó en el décimo puesto del Campeonato Nacional 2023 con 31 puntos.