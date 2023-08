Restan solo días para que inicie el Superclásico N°194 del fútbol chileno, duelo en donde Universidad de Chile y Colo Colo se desafiarán nuevamente por el Campeonato Nacional.

Un choque de realidades dispares, donde los azules están estancados en una evidente crisis, mientras que el ‘Cacique’ llega con todo para catapultarse a la parte alta de la tabla.

Además, la partida de Darío Osorio al FC Midtjylland de Dinamarca, diezma sin dudas el ataque del Romántico Viajero, quienes ven como una de sus ‘joyas’ parte en su primera experiencia al fútbol internacional.

Ante esto, muchos han apuntado que el joven ofensivo formado en La U, estaría ‘arrancando’ del Superclásico que se disputará este sábado, rumores que la propia madre del jugador, Alicia Osorio, salió a desmentir tajantemente.

En conversaciones con LUN, la madre de Osorio apuntó que “me preguntaron si se quería ir para no jugar el clásico. No sé de dónde sacaron que no quería jugar, si siempre ha jugado los clásicos. No se iba a asustar ahora”.

“Coincidió con que se cierra el libro de pases en Europa, pero no se quiso arrancar, como me preguntaron. Ya llevo dos años escuchando de todo y una se acostumbra”, indicó.

Así también, reconoció que toda la venta de su hijo fue muy rápida que incluso no tuvieron tiempo para poder conversarlo ampliamente con Darío, ya que estaban a días de cerrarse el periodo de transferencias en el Viejo Continente.

Con relación a esto, Alicia detalló que “mi consejo como madre es que debe tener mente fría no más, que valga la pena su viaje. No le queda otra. Fue todo tan rápido que no tuvimos tiempo ni de decirle ‘piénsalo’, ni nada de eso. Se dio y todos optaron por esto como la mejor solución. Fue la mejor opción. Darío está chico y le servirá para crecer”.

“Estamos bien, tranquilos, y sabíamos que tarde o temprano iba a emprender un camino así. Pensamos que se iría en enero, pero fue ahora. Salió todo muy rápido y estamos tranquilos”, indicó.

Por último, aseguró que “en cierta medida todo nos pilló de sorpresa porque lo supimos hace pocos días. En esta primera etapa viajó solo con su representante, Pablo Lecerlc, hasta que él deje todo listo allá y ahí estaremos viendo cuándo podríamos ir a verlo”.