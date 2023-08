A pesar de haber vuelto al fútbol chileno de la mano de Magallanes, en el recuerdo de Joaquín Larrivey aún vive su fugaz partida de la U, tanto así, que tuvo tiempo hasta de recordar una fallida “promesa”.

En concreto, el delantero reveló un acuerdo de palabra -que posteriormente se rompió- con los dirigentes de Azul Azul, Michael Clark y Cristian Aubert.

“La última reunión que tuve fue con el presidente (Michael) Clark, donde estaba también Cachila Arias”, comenzó diciendo el trasandino.

“Siempre me manifestaron que querían que siguiera y la última reunión fue con el presidente Clark, que me dijo textualmente a mí y a (Ramón) Arias, “no se preocupen, yo sé la contrapropuesta que ustedes me han mandado, yo sé que ustedes se merecen ese contrato y yo me comprometo, le doy mi palabra de que se lo voy a cumplir. “Salgamos de esta situación (la U peleaba el descenso), cuenten conmigo”, confesó.

Recordado por su impacto inmediato con 43 goles entre sus años 2020 y 2021 con el equipo laico, a Joaquín Larrivey no le cayó nada de bien el espaldarazo y por supuesto, su sorpresivo adiós al CDA. Pese a todo, dijo, no guarda rencor.

“Salimos de esa situación y las palabras de Clark se las llevó el viento, pero bueno (…) ningún sentimiento para Clark ni Aubert ni nadie. No me quedó ningún sentimiento de rencor, las cosas sucedieron así y yo estoy plenamente agradecido”, aseguró, en diálogo con Tribuna Andes.

En esa línea, el actual jugador del ‘Manojito de Claveles’ tuvo palabras para agradecer su fructífero paso por Universidad de Chile.

“Agradecido de lo de la U y gracias a que no se dio, se abrió la puerta para volver a Italia. Sentí que había hecho las cosas bien como para seguir estando en el club y además, si me habían dado la palabra también sentía que no hacía falta más”, concluyó.