Universidad de Chile a traviesa por una complicada racha en el Campeonato Nacional. Atrás quedaron los días en que estaban al acecho de Cobresal y Huachipato en la cima de la clasificación y ahora, vienen de caer ante Magallanes, uno de los últimos de la tabla.

De esta forma, descendieron en el certamen y ahora, se encuentran estancados en la sexta ubicación del torneo chileno.

Así también, se encendieron las alarmas en la zaga azul luego de que Matías Zaldivia, evidenciara molestias en uno de sus tobillos al finalizar el encuentro ante La Academia.

Es así como este lunes, el central universitario se desarrolló los respectivos exámenes que arrojaron más detalles de una posible lesión.

Con relación a esto, el defensor de Mauricio Pellegrino conversó con los medios presentes en el centro asistencial y reveló que “es un esguince leve, ahora tengo que hablar con el doctor para saber cuántos días serán. No sé nada, por el dolor, te diría que es difícil que llegue ante O’Higgins“.

Una ausencia que llega a complicar el panorama de La U, ya que también, Juan Pablo Gómez, es una de las muy posibles ausencias, ya que abandonó los respectivos controles médicos en la Clínica Meds con una bota ortopédica.

Sin embargo, a pesar de opaco panorama al que se enfrenta el cuadro universitario, Zaldivia no pierde la fe de mejorar y seguir con los buenos resultados que no logran hace 3 semanas.

Con relación a esto, el excentral de Colo Colo puntualizó que “teníamos una gran ilusión de ganar ayer para volver a meternos arriba, pero no hay que agachar la cabeza. Cuando nos tocó ganar tres seguidos, no teníamos que creer que éramos candidatos y ahora no tenemos que creer que somos los peores. Hay que volver a ser un equipo más duro y después los resultados vendrán solos”.

“Tenemos partidos para levantar cabeza, pero tenemos que preocuparnos más de nosotros. Hay 10 equipos en 6 puntos, el campeonato está muy parejo, es imposible que nos bajen de la pelea por el título . Dimos un paso adelante en la tenencia de la pelota, pero tenemos que seguir mejorando en otros aspectos”, declaró Zaldivia.

Por último, vio el vaso medio lleno al sostener que “hay que mirar para atrás, cómo venía el club. Estar en zona de clasificación internacional tampoco es malo. Tenemos que jugar todavía con muchos de los equipos que están arriba, hay que tener tranquilidad”.

Lo cierto es que el plantel azul deberá sacudirse de estos tres últimos duelos que han terminado en derrota y apuntar al siguiente desafío que tienen en la temporada, enfrentar al cabizbajo conjunto de O’ Higgins de Rancagua, elenco que viene de perder a su DT, Pablo De Muner y que espera enmendar el rumbo en el duelo ante La U de este lunes 7 de agosto a contar de las 20:00 horas.