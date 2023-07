Universidad de Chile viene el domingo de sufrir su tercera derrota consecutiva en el Campeonato Nacional 2023, con un 1-2 en su visita a Magallanes, distanciándose aún más de la carrera por el título.

Con el traspié ante los ‘Carabeleros’, la escuadra que dirige Mauricio Pellegrino cayó al sexto puesto de la tabla de posiciones con 29 puntos, a siete del líder Cobresal.

Este amargo momento del elenco colegial preocupa a hinchas e incluso a históricos de la institución, como es el caso de Francisco Las Heras, integrante del recordado Ballet Azul.

El campeón con el ‘Romántico Viajero’ en 1967 y 1969 aprovechó las redes sociales para exteriorizar su amargura por el presente de La U.

“Se acabó, como he venido diciendo hace rato, un equipo sin fútbol es difícil que pueda rendir. La U no tiene fútbol, tiene arrestos individuales, pero nada más. Si a todo esto agregas que le fallan los goleadores con jugadas claras, entonces ya la situación es más que difícil”, escribió en Twitter.

Al ser consultado por si hay alguna solución y si hay que sacar a Pellegrino, el otrora mediocampista -que dejó la actividad en 1981- se limitó a decir que “a estas alturas quizás sea mejor mantener lo qué hay y terminar en medianías de la tabla“.

Incluso, el seleccionado nacional en los 70’ perdió toda la fe en el título azul, una corona que no consigue desde el año 2017. “No levanta cabeza La U, no se ve cómo salga una vez más de esto”, indicó.

Para cerrar, Las Heras Risso señaló: “Nueva decepción para los hinchas azules. Jugar un partido contra el colista vislumbraba un triunfo para La U, pero anda tan mal y con poca confianza, hecho que se da por no lograr triunfos que hoy cae sin pena ni gloria”.

El próximo desafío de Universidad de Chile será el lunes 7 de agosto, cuando reciba a O’Higgins de Rancagua por la fecha 20 del Campeonato Nacional.

