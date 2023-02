Universidad de Chile enfrentará al mediodía de este sábado a Magallanes, por la fecha 4 del Campeonato Nacional 2023, buscando recuperar terreno tras el duro traspié ante Palestino en La Cisterna.

El arranque de torneo no ha sido el esperado para los azules y para el cruce con los ‘carabeleros’ un joven crack se colocará la siempre emblemática camiseta ‘10’, número que inmortalizaron Diego Maradona y Pelé.

Apuntar que el número de casaquilla quedó disponible en la plantilla del elenco colegial tras la salida de Jeisson Vargas, quien partió al equipo Al Rayyan de Qatar.

El jugador en cuestión es Lucas Assadi, quien finalmente estará en la convocatoria de Mauricio Pellegrino al descartarse un desgarro. El volante ofensivo de solo 19 años había terminado con molestias musculares el choque con los ‘árabes’.

“Tuve problemas en el aductor, pero estoy bien, estoy 100%. Bueno adecuándonos de a poco a lo que quiere el profe (Pellegrino) e intentamos meternos a su idea y sacar buenos resultados”, indicó Assadi previo al viaje a La Serena.

Respecto a la responsabilidad de jugar con el dorsal ‘10’ en la espalda, el oriundo de Puente Alto señaló que “no me pesa. Es un número que me ha gustado desde chico, quise tomar el peso de ser el 10 de la U y estoy enfocado con todo“.

El cruce entre Universidad de Chile y Magallanes está programado para las 12:00 horas de este sábado 11 de febrero, en el Estadio La Portada.