Universidad de Chile se encuentra tomando forma de cara al Campeonato Nacional 2023. Con una derrota en el debut por 3 a 1 ante Huachipato y con la victoria por 1 a 0 ante Unión Española, los azules buscan fecha tras fecha, consolidar el sistema de juego de Mauricio Pellegrino.

Por eso, el estratega argentino sigue moviendo piezas para acoplar a sus jugadores y en el horizonte aparece uno que podría dar el paso de Universidad Católica al Romántico Viajero.

Se trata de Felipe Gutiérrez, quien finalizó contrato con La UC y que ha sonado por varios días en La U, pero ahora, Mauricio Pellegrino salió a dar su veredicto en torno al interés que tiene su equipo por el exjugador de La Roja.

En conferencia de prensa, el ex DT de Vélez Sarsfield, señaló: “Es uno de los muchos que hemos mirados, siempre entra en debate que hacemos con la secretaría técnica, con el presidente, con el presupuesto y que seguimos haciendo. Y no es solo él. Hay muchos jugadores arriba de la mesa que hemos sondeado y estamos esperando”.

Eso si, aseguró que aún no han decidido el arribo del volante, pero que es una determinación que tomarán al finalizar el cierre del mercado de pases.

Con relación a esto, destacó que “no hemos decidido nada aún y es algo que esperaremos hasta el último día. El club con ciertos jugadores hacen ofertas hasta cierto punto. Los jugadores esperan respuesta. En algunos siempre hay opiniones y estamos en eso”.

“No quiero dar específicamente una opinión por este jugador porque no corresponde, como no lo hacemos con otro jugador que no está en la institución. Lo que yo piense (sobre Gutiérrez) no lo puedo pronunciar, porque también hablamos de otros jugadores“, indicó.

Por último, hizo un análisis de sus partidos al mando de Universidad de Chile, en donde fue contundente con su pensamiento y realizó una autocrítica al revelar que “tenemos muchas cosas al debe, hay muchos aspectos que hay que mejorar, como el tener más control en los partidos”.

“Creo que el duelo pasado tuvimos un buen inicio, con ataques rápidos hacia arriba, haciendo un desgaste importante arriba“, finalizó.