El estratega de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, fue sincero ante los medios y señaló que el club ya no está en condiciones de poder fichar a jugadores de renombre y que deberán buscar algún elemento en calidad de préstamo o libre, para seguir incorporando variantes para su plantel.

Mauricio Pellegrino logró su primera victoria al mando de la Universidad de Chile, luego de derrotar por 2 a 1 a Talleres de Córdoba en el CDA Azul, demostrando un buen juego y dando pistas del sistema de juego que ya planea consolidar en su período como entrenador del Romántico Viajero.

Sin embargo, apareció un nuevo inconveniente en el horizonte del estratega argentino al mando de la banca de los universitarios, ya que ante la eventual posibilidad de adquirir un nuevo fichaje para aumentar sus variantes en el cuadro nacional, señaló que el presupuesto que tiene La U no es alto, lo que imposibilita atraer a jugadores de renombre hasta su plantel.

Así lo comunicó el propio entrenador de Universidad de Chile, luego de responder preguntas a la prensa tras su victoria ante el elenco cordobés.

En sus declaraciones, Pellegrino afirmó: “Nunca se sabe lo que puede pasar hasta el final, sabemos como es el mercado. Hay que ver cómo está el club económicamente, y está con el presupuesto justo”.

“Estamos en construcción, no vamos hablar de nombres propios. Cuando tenga que ser lo hablaremos, no es el momento, pero hasta que cierre el libro de pases, si hay una posibilidad de mejorar el equipo, estaremos atentos a eso”, indicó el ex entrenador de Vélez Sarsfield.

Así también, es consciente de la realidad de su equipo y sentenció que “se nos hace difícil buscar posibilidades donde no podemos. Tenemos que usar el ingenio para ver si se puede mejorar alguna u otra posición”.

Por último, señaló que desde la dirigencia de La U, no están en condiciones de pagar una alta transferencia ni salario para traer nuevos jugadores de nivel internacional al destacar que “debemos ver si las condiciones se dan. Si es un jugador a préstamo o libre, estamos abiertos. Es difícil que el club pueda pagar un traspaso, es la realidad de la institución”.

Ahora, Mauricio Pellegrino y su plantel se tendrán que preparar para lo que será su debut en el campeonato nacional, cuando enfrenten en el primer partido oficial por el torneo chileno a Huachipato el lunes 23 de enero a las 19:00 horas.