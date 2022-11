Pese a llegar a Universidad de Chile, a principios de temporada, como una de las soluciones defensivas que planteó el ex director deportivo Luis Roggiero, el uruguayo Álvaro Brun no pudo consolidarse en el primer equipo y, tras tres cambios de entrenador y un año para el olvido, el volante le dice adiós al club.

El centrocampista de 35 años no está considerado por el ‘Romántico Viajero’ para el 2023 y, este martes, se despidió de los hinchas azules, donde además de criticar a la dirigencia, se refirió a la paupérrima campaña del equipo.

“Deportivamente, considero que fue un mal año. Uno vino a buscar solidez y ser titular todos los fines de semana, no lo logré. Pienso que, siendo realistas, de un equipo que se ha salvado del descenso en las últimas fechas es difícil buscar rendimientos altos”, puntualizó el charrúa en diálogo con TNT Sports.

En la misma línea, Brun disparó contra Azul Azul y reconoció un desorden en la toma de decisiones. “También se hace difícil cuando no hay una idea clara de lo que se quiere hacer y eso es lo que tiene que trabajar la U para lo que viene. Un club se hace más fuerte cuando todos saben lo que tienen que hacer, no cuando tres hacen una cosa y cuatro otra“, manifestó.

A lo largo de la temporada, la ‘U’ sufrió también por temas extra futbolísticos que se filtraron a la prensa, ya sea por problema dentro del camarín como por actitudes cuestionables de jugadores en su vida personal. Al respecto, el uruguayo confirmó dichos contratiempos, pero sostuvo: “Eso es manejable. Hubo problemas como los hay en cualquier plantel, pero lo que molesta es que salga para afuera. Es un cuadro grande”.

Además, el volante de contención, también usado como defensor central, aclaró su polémico viaje a Uruguay en medio del Campeonato Nacional.

“No contaron conmigo y seguí con el proyecto que tenía de irme a Uruguay, sin goce de sueldo. No viajo a Uruguay por un tema personal, sino que simplemente vi que no estaba siendo considerado… Hace seis partidos que no estaba citado”, reconoció el ex Montevideo City Torque.

A pesar de convertirse en una dura baja para un elenco que sufrió, a lo largo de la temporada, mermas en su zaga defensiva, Brun reconoció que no tuvo ningún inconveniente con Sebastián Miranda.

“Después hablé con Sebastián; no tenemos ningún problema personal. Quedaron las cosas claras y quedó en eso. Fue un mal entendido que me deja mal parado con los periodistas y la hinchada de la U, pero está bueno que siempre se sepa la verdad”, sentenció.