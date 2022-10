El entrenador de Universidad de Chile, Sebastián Miranda, reaccionó este martes a la polémica en la que se ve envuelto el volante Pablo Aránguiz, acusado por un guardia de seguridad de agredirlo y amenazarlo.

Ante esta situación, la tienda azul decidió dejar fuera al jugador de la citación para el cruce con Unión Española, por la semifinal ida de la Copa Chile, aclarando que “no es sanción…fue apartado para que resuelva su problema“.

En rueda de prensa, el técnico del elenco colegial fue consultado por lo ocurrido con el exUnión y Dallas FC. “Sobre el hecho no me puedo referir, porque hay un tema que el club está recabando toda la información”, dijo.

“Lo que sí tengo que decir es que Pablo ayer llegó en perfectas condiciones, estuve conversando con él y me contó todo lo sucedido“, agregó.

En la misma línea, el estratega del ‘Romántico Viajero’ señaló que el mediocampista “llegó en la hora que corresponde, entrenó como corresponde sin ningún atisbo de bajar la intensidad, sin nada… él reconoce que tuvo una discusión fuerte con una persona, pero en más detalles no puedo entrar porque hay una investigación”.

Ante la baja de ‘Principito’, de 25 años, para el cruce con los de Gustavo Canales, Miranda dijo que “me molesta no poder contar con todos los jugadores, sobre todo cuando son cosas que no pasan en la cancha. Eso me frustra, me condiciona, porque no puedo tener a todos los jugadores a disposición”.

“Lamento no poder contar con él. El club lo está ayudando desde la parte legal, para aclarar la situación, porque las versiones que leí del involucrado son bastante distintas a las que dice Pablo“, sentenció.

El cuadro azul recibirá a los hispanos, en el primer cruce de las semifinales de la Copa Chile, desde las 18:00 horas de este miércoles en el Estadio CAP-Acero de Talcahuano.