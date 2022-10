Pablo Aránguiz, jugador de Universidad de Chile, está involucrado en un grave hecho delictual que terminó con un guardia de seguridad herido a las afueras de un centro de eventos.

Todo ocurrió la madrugada de este lunes en Botánico, comuna de Peñalolén, cuando el funcionario se acercó a una persona que botó al suelo una motocicleta de un trabajador del recinto.

El joven, en evidente estado de ebriedad, primero negó las acusaciones y luego dijo que todo fue “sin querer”. Trascartón, huyó del lugar al mismo tiempo que los guardias recibieron el aviso de que un vehículo de color blanco ingresó a la zona por una entrada no autorizada.

De acuerdo al testimonio de la víctima con Chilevisión, quien por temor no reveló su nombre, Pablo Aránguiz conducía el móvil y se bajó insultándolo a él y a su compañero de labores.

“Me dijo ‘soy el de La U y a mí no me sale nada matar a un hueón’. Este muchacho llegó en estado etílico y con mucha droga en el cuerpo. Yo le dije ‘córrete, si no tengo nada que ver con voh’, el problema lo estoy arreglando con él’”, relató el guardia.

“Ahí me dijo: ‘Te voy a pegarte los medios balazos"(sic). Me doy vuelta y siento un golpe en la cabeza con un elemento contundente. Para mí fue una manopla o con la cacha de una pistola. Fue de acero”, agregó la víctima.

El funcionario recibió atención en una ambulancia y fue trasladado a la Mutual de Estación Central, donde fue suturado con varios puntos en la cabeza.

Pablo Aránguiz me dijo “te reviento a balazos al tiro”

Continuando con su relato, el guardia agredido recalcó que solo fue atacado por Pablo Aránguiz, quien luego se contactó con él para intentar arreglar la situación “por las buenas”.

“Moralmente estoy mal. Yo trabajo en seguridad y este es un ambiente al que uno se expone siempre, sobre todo de noche. Uno en todas las fiestas saca gente drogada o que se pone a pelear y siempre me insultan que me van a matar y todo eso”, comentó el funcionario de seguridad.

“Pero anoche (lunes) sentí miedo con este muchacho, porque para mí, sinceramente, era un delincuente cualquiera… Su vocabulario, amenazas. Estaba demasiado drogado y desorbitado”, insistió la víctima.

Para cerrar su relato, el guardia agredido remarcó que Pablo Aránguiz se burló de él y la violenta situación. Además, confirmó que presentó la denuncia ante Carabineros y tendrá 10 días de licencia.

“Me decía que era conocido y que no le salía nada matar a un hueón: ‘Te reviento a balazos altiro’. A la larga soy realista, no sé con qué me pegó, pero si hubiera podido pegarme más y matarme, el hombre me mata en ese momento”, concluyó.

La U reacciona

Vale señalar que el citado medio se comunicó con Universidad de Chile, recibiendo como respuesta que “momentáneamente no harán ninguna declaración”.

Sin embargo, de cara al duelo contra Unión Española por Copa Chile de este miércoles, el elenco azul optó por no convocar a Aránguiz y explicó la postura a través de un comunicado.

“Nuestra gerencia deportiva y cuerpo técnico se reunieron con el jugador y solicitaron su versión del caso en particular. El futbolista no ha incumplido con sus tareas en el Centro Deportivo Azul, respecto a horario, presencia y desempeño en los entrenamientos, a los que llegó en perfectas condiciones”, detallaron desde La U.

“Se ha decidido que el jugador no sea citado al partido de ida de la semifinal de la Copa Chile 2022, pensando en que hoy debe enfocarse principalmente en resolver su situación individual con relación a estos hechos”, concluyeron desde el cuadro estudiantil.