Nuevos detalles se dieron a conocer en la presente jornada sobre el fuerte cruce entre los futbolistas de Universidad de Chile Cristóbal Campos y Ronnie Fernández, poco después de finalizado el entrenamiento del día sábado 15 de octubre.

Cuando se pensaba que todo era armonía al interior del plantel laico, tras una seguidilla de buenos resultados con Sebastián Miranda en el banco, en las últimas horas se reveló públicamente este encontrón entre el joven guardameta y el experimentado delantero.

Los ánimos entre ambos jugadores empezaron a caldearse en la práctica y todo terminó por explotar en el gimnasio del CDA.

El reportero Cristián Cavieres, que sigue de cerca lo que ocurre en el elenco colegial, relató a RedGol en La Clave que “sabemos hace rato que entre ellos no hay mancomunión, no hay feeling entre Campos y Ronnie Fernández, es de alguna manera lo que todos presenciamos en la época de Fiestas Patrias con este mensaje en redes sociales del atacante con una canción de Los Hermanos Campos y el emoticón de un sapo. Para muestra un botón, no había que ser muy inteligentes para darse cuenta que entre ellos no había mucha onda”.

“Ambos se encaran, ambos se dan de golpes, y no tengo la certeza si hubo intervención para separarlos como se mencionó, pero se ratifica esta no buena convivencia del portero y uno de los capitanes de Universidad de Chile. Vamos a ver cómo se quedan las aguas justo cuando se estaban calmando por los resultados obtenidos”, agregó.

Luego, Cavigol detalló en Bolavip Chile que “se desarrollaba la práctica del día sábado en el CDA y durante ésta, el arquero le tiró un pelotazo a un compañero, situación que alarmó y molestó al atacante quién insultó al arquero titular. Acto seguido el portero ofreció las disculpas del caso al jugador agredido con el balón y todo quedó ahí para terminar el entrenamiento”.

No obstante, la situación no pararía allí: “Rumbo al camarín Campos mantenía la llama encendida del enojo con el ex Santiago Wanderers. Fue en ese momento cuando, al ingresar al vestuario, el arquero encaró e insultó al atacante delante de todos sus compañeros. Habibi no pudo aguantar el hecho de que el joven portero lo haya encarado delante de los compañeros y lo haya subido y bajado”.

Ya entrando de lleno en la pelea en las instalaciones ubicadas en La Cisterna, el profesional apunta que “como Campos siempre hace trabajo de gimnasio tras los entrenamientos, fue hacia ese lugar del CDA para continuar con su tradicional rutina de ejercicios. La situación estaba lejos de terminar ahí y sabiendo que el nacido en Lonquén realiza su tradicional planificación física, Ronnie Fernández acudió al gimnasio”.

“Ronnie entra y ahora él encara a Campos y comienza la trifulca. Golpes de uno y otro lado se hicieron manifiesto en esta pelea a combos, donde no se podría definir quién pegó más. Al escuchar, algunos miembros del plantel fueron a separarlos e intentar que la situación no se siguiera complicando”, sentenció.

De esta manera, queda graficada la distancia que existe entre dos importantes referentes azules. Un quiebre que espera no desconcentrar al plantel en el cierre de semestre, donde la U está instalado en semifinales de Copa Chile y cerca de salvar la categoría.