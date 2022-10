Universidad de Chile tuvo una dolorosa 2-3 caída ante Audax Italiano este lunes, en partido correspondiente a la fecha 26 del Campeonato Nacional y que mantuvo a los azules a 3 puntos de la zona de descenso.

El encuentro estuvo marcado por la intervención del VAR, que fue consultado por el juez Ángelo Hermosilla en el segundo gol del cuadro de colonia, para descartar una infracción; y para sancionar penal en el tercer tanto, la rabia de los jugadores de La U estalló en el final.

Y es que luego del pitazo del referí, fueron varios los miembros del plantel azul los que increparon al juez para reclamarle por los cobros que, a la larga, terminaron significando un nuevo tropiezo de los estudiantiles.

Según captó la cámara de TNT Sports, Felipe Seymour acusó insultos del silbante en contra de Luis Felipe Gallegos. “¿Te parece bien que le diga malo culiao a un jugador?”, reclamó el volante.

Otro que se mostró muy molesto fue Ronnie Fernández, uno de los puntos más bajos del encuentro junto al portero Cristóbal Campos.

“El criterio lo cambiaste dos veces, si vas a tener un criterio, está bien. Dos veces hubo un manotazo y ni lo revisaste”, cuestionó el delantero.

Sebastián Miranda confirma insultos a jugadores de La U

Tras el partido, el técnico Sebastián Miranda también criticó la labor de Ángelo Hermosilla, confirmando los insultos del silbante a sus jugadores.

“Lo que me molesta y mucho, es que agreda verbalmente a mis jugadores, a Felipe Gallegos, que le venga a decir ‘quédate callado malo… eso es grave y por eso se arma todo el lío al final del partido”, aseguró el estratega interino de La U.

“Cuando el árbitro es protagonista es una mala señal. Obviamente que en los cobros me dejan duda, sobre todo en el gol (segundo). Para mi es foul y hay imágenes claras. Y más encima si lo vas a revisar… creo que la situación ameritaba para anularlo, pero no entiendo lo que no ve”, agregó el DT.

Por último, Luis Felipe Gallegos también se refirió a los insultos de Hermosilla.

“Fue así, es algo penoso. No me gusta hablar de estos temas. Es lamentable, después de muchos años que llevo como profesional jamás un árbitro me había insultado”, aseveró el volante de La U.

Lo cierto es que Universidad de Chile volvió a perder y, por la fecha 27 del certamen, tendrá un duelo crucial en la lucha por la permanencia ante Deportes La Serena.

Los ‘papayeros’ son antepenúltimos con 24 puntos, a 1 de la zona de descenso, y están solo 2 unidades por debajo de los azules.