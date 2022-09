Sebastián Miranda, técnico de Universidad de Chile, criticó duramente a Universidad Católica al comentar lo sucedido con el portero Martín Parra en el último Clásico Universitario.

El arquero de La U, vale recordar, fue agredido con bombas de estruendo y debió ser internado tras sufrir un “trauma acústico agudo”, situación que obligó a suspender el encuentro válido por cuartos de final de Copa Chile.

En conferencia de prensa, el estratega interino de los azules no se guardó nada y apuntó contra los cruzados por su nula preocupación por el afectado guardametas.

“Lo que me preocupa, más allá de lo extradeportivo, es la poca preocupación que ha mostrado hacia Universidad de Chile desde Universidad Católica. Uno esperaba una reacción distinta del club. En el estadio, nadie preguntó por Martín”, aseguró Miranda.

“No hubo ningún comunicado oficial, algo directo hacia el club, por la persona, por Martín, y eso me llama la atención. Solo un par de WhatsApp entre los gerentes”, agregó un ofuscado DT de La U.

Luego, Sebastián Miranda las emprendió contra Mauricio Isla, volante del cuadro de ‘La Franja’.

“Lo conozco, tuve la suerte de conocerlo cuando era chico. Y me llama la atención sus comentarios en la cancha, un jugador con esa jerarquía. Me llama la atención que no saliera a pedir disculpas públicas él, que fuera solo a través del club. No es la manera. Porque es un colega. Hay cosas que nos engrandecen como persona”, cuestionó el estratega al ‘Huaso’.

Sebastián Miranda: “Se le ha perdido el respeto a La U”

Pero el técnico interino de La U no se quedó ahí. En la misma línea, apuntó sus dardos también contra la ANFP por su postura de retomar los minutos que no se alcanzaron a jugar del suspendido partido.

“La decisión de reprogramar que tomó la Federación, lo que enreda es el cómo. Las palabras del presidente de la ANFA generan dudas de la decisión final. Nos tiene preocupados por cómo se toman las decisiones”, recalcó el DT de los azules.

Luego, consultado por la posibilidad de tener que reemplazar a Martín Parra para la reprogramación del choque, el estratega sostuvo que “no es justo con Martín. Si bien la Federación reprograma el partido, no podemos dejar afuera del partido a la víctima. A la persona que ha trabajado duro para defender el arco de La U”.

“El requerimientos que hicimos, es que si van a reprogramar el partido, es que sea en la mismas condiciones. Las bases del campeonato dicen que tiene que ser con la misma gente que dice la planilla. Eso requiere que Martín esté”, complementó Miranda.

Para cerrar, el DT azul indicó que “se le ha perdido el respeto a La U. Es lo más relevante. Se toman decisiones con poco respeto para un club como La U. Se ha presentado reclamos con árbitros, y no se toman en cuenta. Se le pierde el respeto a un club tan grande como La U”.