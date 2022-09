Pese al duro presente de Universidad de Chile en la presente temporada, peleando por evitar el descenso a la Primera B, la campaña 2022 del elenco colegial ha dejado el surgimiento de interesantes figuras jóvenes que le han dado un nuevo aire al plantel.

Este es el caso de Darío Osorio y Lucas Assadi, aunque no todo ha sido color de rosa para este último. El delantero de 18 años dio a conocer que estuvo muy cerca de dejar el fútbol y dedicarse a estudiar, esto entre fines del año 2020 y comienzos del 2021.

El seleccionado nacional Sub 20 contó que quiso colgar los botines, principalmente por la falta de ritmo de competencia, ante la suspensión del Fútbol Joven por el Covid-19, y el no poder concretar en ese instante su ansiado estreno en el profesionalismo.

“El momento más complejo fue la pandemia. Me desmotivé demasiado. Lo conversé con mis padres, pensé dejar el club y dedicarme a estudiar. Estaba demasiado desmotivado y me costó salir de eso. Solo jugábamos amistosos con la juvenil. Tuvimos un torneo ese año, quedamos eliminados en semifinal. Jugamos tres partidos en ese campeonato”, expresó en diálogo con Emisora Bullanguera.

Assadi apuntó como clave, en su determinación de seguir en la U, la ayuda que tuvo en esos momentos de su familia, de Esteban Valencia -en ese entonces DT de la Sub 19 azul- y de algunos referentes de aquel plantel de la temporada 2020-2021.

“El profe (Esteban) Valencia se me acercó y me dijo que este era el paso que venía soñando hace mucho tiempo, que aquí lo tenía y que debía sacar provecho de los más grandes. Me recibieron de muy buena manera. Fueron un 7 conmigo cuando llegué al plantel. Augusto Barrios y Gonzalo Espinoza fueron los que mejor me recibieron en ese momento“, aseveró.

En la actualidad, Assadi es pieza clave en el andamiaje de Sebastián Miranda. Viene de ser titular en la valiosa victoria ante Palestino, duelo donde marcó su primer gol en el profesionalismo.

Tras la conquista ante los ‘árabes’ en La Cisterna, el jugador de 18 años se emocionó y llevó las manos al rostro.