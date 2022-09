Un equipo que no la pasa nada de bien es Universidad de Chile. Los azules se encuentra en la peligrosa décima cuarta posición del campeonato y hoy tiene un duelo clave para la lucha de la permanencia, contra el colista del campeonato, Coquimbo Unido.

Los números de La U preocupan, pero no solo en esta temporada, ya que llevan varias en la misma situación y solo se han salvad en los últimos partidos de cada campeonato.

Al actual plantel de Diego López, le hace falta poder de fuego de cara al arco rival, algo que si demostraba el último gran goleador del Romántico Viajero, Joaquín Larrivey, que partió al Cosenza de la Serie B de Italia, en una polémica salida del club nacional.

Ahora, el exdelantero del Universidad de Chile conversó con Redgol y analizó el mal presente que pasa su exclub. Comenzó respaldando al actual DT de los azules, el uruguayo Diego López, que llegó hace un par de meses a la institución, pero que tiene un vital duelo ante los ‘Piratas’ para confirmar su continuidad.

Confianza en Diego López

En el diálogo, el argentino señaló: “Diego obviamente tiene parte de responsabilidad, porque es el entrenador. Yo le doy un margen de mejora amplio, porque agarró un equipo a mitad de camino. Lo que es cierto es que tampoco ha podido, en cuanto a resultados, cambiar el rumbo”.

“Pero sigo dándole el margen de mejora porque está más que capacitado para revertir este mal momento, sacar lo mejor de cada jugador y encontrar en estas fechas el equipo que lo lleve a conseguir los resultados. Inmediatos, por supuesto, porque quedan pocos partidos y se necesitan puntos a partir de hoy”, indicó.

Una cosa interesante que desglosó el experimentado artillero, fue el cambio constante de entrenadores y futbolista por las filas del elenco nacional, donde comenta que no dan el tiempo suficiente para consolidar un plan de trabajo.

Con relación a esto, Larrivey expresó: “Todos están con este discurso de armar un proyecto a largo plazo y te das cuenta que no es tan cierto, porque cuando los resultados no llegaron, enseguida se fue el director deportivo y el entrenador, y empezaron a poner jugadores nuevos”.

“Es difícil ir cambiando constantemente, un entrenador juega de una manera, llega otro que juega de otra y después un interino que juega a su manera”, agregó.

También lo señaló que se evidencia en el cambio constante de jugadores en el plantel y que provoca que muchas veces haya poco tiempo para que los integrantes del plantel, puedan consolidar su idea y trabajo de juego.

Es por esto, que Joaquín manifestó: “Es difícil también cuando se cambian jugadores y hay que rearmar un equipo. Y con las exigencias que tiene la U, que es un monstruo en el fútbol chileno. Cambiar constantemente, incluso los jugadores que han rendido, lleva a todos los años armar un equipo que tiene que arrancar de cero”.

“Un ejemplo claro es lo que hizo Colo Colo, que mantuvo a los que habían andado bien, incluso a lo que jugaron el partido por la promoción, y la base de esos jugadores son los que están con nueve puntos de ventaja”, sostuvo.

Así también, recordó cuando vestía la camiseta de Universidad de Chile, cuando estuvieron a pocos partidos de descender. “Estuvimos a un partido de descender, fue una situación muy particular para mí, me parece que no era un equipo para haberse salvado al último. Estuvimos peleando el torneo hasta que perdimos con Colo Colo, ahí entramos en una rueda que no logramos salir”.

“Los jugadores de experiencia son muy importantes para mantener la calma en la semana y que esa calma se traslade a llevar el partido con más tranquilidad, sin nerviosismo, porque eso te juega una mala pasada”, finalizó.