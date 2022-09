El 'Coca' Mendoza no escondió su deseo de ver a los azules en la Primera B, aunque apuntó que el torneo perdería la gracia por el "verdadero clásico"

Gabriel ‘Coca’ Mendoza, campeón de América con Colo Colo, no se guardó nada a la hora de referirse al complejo presente de Universidad de Chile, cuadro que nuevamente lucha por la permanencia en el Campeonato Nacional.

A falta de siete fechas para el final del torneo, el cuadro azul se encuentra al borde de la zona de descenso directo en el Campeonato Nacional 2022. Está solo un punto sobre el primer equipo con el farol rojo encendido (Deportes La Serena).

Frente a este opaco momento para la U, el referente del ‘Cacique’ declaró en diálogo con Redgol que “soy demasiado hincha de Colo Colo y me gustaría que descendieran. Pero de alguna y otra forma el torneo se pone fome sin el clásico rival”.

“Pese a que nosotros vivimos lo peor el año pasado en un partido de definición con el descenso, muchos de los chunchos o innombrables querían que descendiéramos, pero la otra mitad también pensaba que no, porque teniendo un clásico no lo tendríamos”, complementó.

Para terminar el análisis del elenco colegial, el oriundo de Sewell señaló que “son situaciones que pasan en las instituciones, pero no me gustaría que se pierda el clásico de verdad“.

“No tenemos ninguna posibilidad de perder el campeonato este año”

Gabriel Mendoza también se dio el tiempo de hablar del buen torneo que ha hecho Colo Colo, afirmando que es casi imposible que los albos dejen pasar la opción de gritar ¡campeón! en el mes de noviembre.

“La discusión por el título yo creo que no hay. La ventaja de tener nueve puntos es una gran cuenta de ahorro, donde podríamos tener 12 (…) No tenemos ninguna posibilidad de perder el campeonato este año. Como hinchas o espectadores no pasaremos mayores problemas durante el torneo”, aseveró el ganador de la Libertadores en 1991.