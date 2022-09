Un equipo grande de Chile, que aún no tiene estadio propio es Universidad de Chile. Elenco que tiene 95 años de historia, es uno de los pocos a nivel nacional que no cuenta con un recinto propio y se ha conformado con arrendar diversos reductos a lo largo del país.

Actualmente, en lo deportivo, La U no la pasa nada de bien. Están a las puertas de jugar el partido ‘prácticamente de la permanencia’ ante Coquimbo Unido y se encuentra a poca unidades del descenso.

En la previa del duelo con los ‘Piratas’ el presidente de Azul Azul, Michael Clark conversó con Al Aire Libre en Cooperativa, donde habló de diversos temas que rondan en el Romántico Viajero, pero hubo uno en específico que ilusiona a los hinchas del club universitario.

Dentro de la parrilla de preguntas, el ingeniero comercial comentó de acerca de un punto importante en la planificación de Sartor, grupo inversor que adquirió el paquete accionario que Carlos Heller puso en venta en 2021.

En el diálogo, Clark manifestó: “Siempre ha existido en la U el anhelo histórico de tener un estadio. Creo que eso ya no es un anhelo y es lisa y llanamente una necesidad. Se ha puesto muy difícil conseguir estadios para la U. Creo que hubo ensañamiento de ciertas autoridades”.

“Cuesta mucho hacer los partidos. Los partidos de la U son por lejos los más caros entre guardias, rejas, etc. Creo que hoy, como una manera de asegurar continuidad operacional del club, tiene que tener un estadio. Y cuando lo tenga, el rendimiento deportivo va a subir de manera considerable por el sentido de pertenencia y también por un tema de ingresos”, indicó.

Además, ilusionó a los hinchas de La U, al sostener que ya hay tratativas para comenzar con el proyecto. Con relación a esto, el mandamás de la sociedad anónima expresó: “Hacer un estadio no es fácil. Y se han hecho intentos en el pasado que no han prosperado por A,B o C motivos”.

“Uno de esos fue que se hizo público, aparecen ciertas agendas y los proyectos que se veían viables ya no lo son. Prefiero trabajar con la boca cerrada, de bajo perfil y hacer lo más posible antes de que se haga público”, agregó.

Por último, detalló algunos de los pasos a seguir para concretar la edificación del estadio propio. “Lo primero en una evaluación seria es tener un pedazo y cuáles son las condiciones técnicas a cumplir para construir un estadio. Como club, esa primera etapa la tenemos trabajada”.

“Ahora estamos en la etapa de buscar qué terrenos son viables técnicamente para hacer un estadio. Luego entran obviamente otras condiciones: si es factible, el apoyo de la comunidad, el precio de suelo, potenciales usos que se le puede dar en shows y espectáculos”, puntualizó.

Al finalizar la conversación, lanzó una frase que augura un compromiso por obtener el coloso propio, al destacar que “no es un proyecto rápido, hay que trabajarlo, pero la U necesita tener su casa”.