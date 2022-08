Un equipo que no la pasa bien en la actual temporada en el fútbol chileno es Universidad de Chile, que desencadena 7 duelos en el campeonato nacional sin conocer la victoria y se instala en la complicada antepenúltima posición de la clasificación.

Es tan mala la realidad de los azules, que están a solo 1 punto de las posiciones de descenso directa y se complica la ilusión en los partidos que le restan para salvar la categoría en el campeonato nacional.

Con la llegada de Diego López al equipo en el inicio del segundo semestre, las cosas no han cambiado y hasta se han empeorado. Por eso, la fanaticada del Romántico Viajero, aclama la salida del DT charrúa y el retorno de un entrenador que ganó prácticamente todo con La U, Jorge Sampaoli.

Es hora de que trate de volver el pelao, le hacemos una estatua, pagamos 100 lucas la galería, le damos el poder en las inferiores, también le llevamos el desayuno a la cama si quiere, y el 100% del pase de Assadi y Osorio…#SampaoliALaU pic.twitter.com/aeQty2ekh2 — Vichooo 😛 (@Vichooazul_) August 28, 2022

Nada se pierde cuando todo se intenta #SampaoliALaU pic.twitter.com/96yX1hu85u — BUllanguero 11 🌳🇨🇱 (@opinionazul11) August 28, 2022

¿ Y si todos la comunidad de la U en Twitter se coloca esta foto de perfil y empezamos de una con #SampaoliALaU ? pic.twitter.com/oyZsRzSApZ — Chicle Perfecto (@ChiclePerfecto) August 28, 2022

Sampaoli Sampaoli yo te quiero recordar

Esta U te necesita ya tienes que regresar 🎶🎶🎶🎶🎶…… #SampaoliALaU pic.twitter.com/2HORRFZFIW — Viggho®️…. 🇧🇭🇵🇹🇨🇦🇰🇷🇵🇱🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@Viggho1) August 29, 2022

Bajo el hashtag #SampaoliALaU, los hinchas universitarios buscan repatriar a un técnico que brilló con el elenco nacional. Entre los años 2011 y 2012, el casildense consiguió con el ‘bulla’ la Copa Sudamericana en 2011 y se coronó tricampeón del Campeonato Nacional.

Actualmente, el ex entrenador de La Roja, no se encuentra entrenando a ningún club, tras su salida del Olympique de Marsella, pero sus declaraciones hace algunos días en una entrevista que “no puedo decir ni planificar dónde seguiré. Lo que me inspira es estar en un lugar donde pueda tener un plan”.

Una cruzada que llena de ilusión a la hinchada de Universidad de Chile, que necesita un respiro para poder dar vuelta el fatídico rumbo que va tomando la actual campaña de La U.

El siguiente duelo que puede ser determinante para la continuidad de Diego López en la banca universitaria, será en el vital duelo ante un rival directo, Coquimbo Unido, que es colista. El encuentro entre ambos, será el próximo miércoles 7 de septiembre a las 19:00 horas, en el estadio Elías Figueroa Brander.