El otrora mediocampista y exentrenador de Universidad de Chile, Víctor Hugo Castañeda, se refirió este lunes al amargo presente del club azul, peleando en la parte baja de la tabla en el presente Campeonato Nacional y sin poder ganar un Superclásico a Colo Colo desde el año 2013.

El oriundo de San Vicente de Tagua Tagua, de 60 años, fue parte de los recordados títulos de los azules en 1994 y 1995 como volante ofensivo, además de ser entrenador del club en dos períodos (2002-2003 y 2016).

Consultado por el duro momento del club de sus amores, Castañeda se fue en picada contra la administración de Azul Azul, concesionaria que preside Michael Clark.

“Es una pena terrible, una serie de sentimientos y el más grande es tristeza. Si se hubiesen entrenado para hacer las cosas mal, no lo harían tan mal como lo están haciendo”, expresó en diálogo con el programa Círculo Central de TV+.

“Yo creo que a cualquiera de los referentes a los que se les pregunte, todos estaríamos dispuestos (a colaborar), no sólo yo, y tampoco sé si tengamos la solución porque en algún momento se nos utilizó, en uno u otro puesto. También el caso de (Rodrigo) Goldberg y (Sergio) Vargas, en que los llevaron y no les permitieron tomar las decisiones pensando en el bien de la U”, añadió.

Insistiendo en su crítica hacia Azul Azul, el exseleccionado nacional dijo que “acá quien toma las decisiones son los accionistas, el directorio, y están muy lejos de querer juntarse o tener alguna interacción con los que son referentes de la U. Es cosa de ver: sacaron al Pato (Mardones), a Mariano (Puyol), el Lulo (Socías) debería estar y no está”.

Y V.H. fue más allá. “Cuando tienes un problema en tu auto lo llevas al mecánico, no lo llevas al contador. Hoy los problemas de mecánica en la U los decide el contador (…) Tienes el caso del arquero, el DT (Diego López) pidió un arquero de categoría y le traen un joven (Martín Parra) que era tercer arquero en otro lado”.

Para finalizar, Castañeda indicó que “no es tan difícil decir: nosotros somos los accionistas de la U y queremos hacer negocios. Y es válido, las sociedades anónimas son para hacer negocios. Pero hagan buenos negocios, piénselo bien. No dejen de lado la esencia. Esto más que nunca es Azul Azul, no es Universidad de Chile. Los valores y principios que te enseñaron desde que llegaste a la U… desde el más humilde al más importante de los jugadores o funcionarios conocían esos valores y mística, que hoy no están”.