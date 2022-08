El otrora delantero y exgerente deportivo de Universidad de Chile, Rodrigo Goldberg, entregó sabrosos detalles del por qué el experimentado mediocampista Marcelo Díaz no llegó al cuadro azul, pese al deseo del jugador que actualmente milita en Libertad de Paraguay de volver al club de sus amores.

Todo surgió cuando en el programa TST de TNT Sports comentaban la negativa de Mauricio Isla por llegar a la ‘U’ en su momento. Finalmente, el ‘Huaso’ eligió fichar en Universidad Católica para estrenarse en el fútbol profesional chileno.

“Yo desconozco el caso de Mauricio (Isla). La información que yo tengo es que en ese momento no lo querían en la ‘U’ (…) Como ya tenían un jugador en esa posición no les gustaba”, indicó Goldberg, apuntando que desde Azul Azul le bajaron el pulgar al bicampeón de América con La Roja.

Y allí, elex atacante -campeón con los azules en 1994 y 1995- y hoy comentarista reveló lo ocurrido con ‘Carepato’ cuando era gerente deportivo de la concesionaria del elenco colegial.

“Muchas veces (cuando quieres traer un jugador de calidad) chocas con intereses de adentro que no te permiten hacerlo. Intereses que para afuera dicen una cosa, pero que para adentro te dicen otra, como fue el caso de Marcelo Díaz”, indicó.

“Me junté con Marcelo dos o tres veces, teníamos una posibilidad, pero llegó un minuto que cuando lo propusimos fue ‘no, no, no y no’ (…) Fue el momento en que venían los nuevos controladores y no querían a nadie”, añadió.

En la misma línea, el ‘Polaco’ señaló que “esto se podría haber hecho de una manera más sincera, más honesta, porque al final nosotros con Sergio (Vargas) quedamos como ‘chaleco de mono’, quedamos como que ‘ahh…no los quisieron traer’ y era todo lo contrario”.

“Nos juntamos con él (Marcelo Díaz) personalmente, con su agente, varias veces. Era mucha la distancia que había, pero existía la posibilidad de hacer algo. Lamentablemente desde adentro nos bajaron el dedo y no se pudo”, aseveró.

Incluso, Goldberg dio a conocer otro ‘no’ rotundo de la dirigencia con un jugador que hoy es parte del primer equipo de Universidad Católica.

“Nos pasó en algún minuto con el ‘Dani’ González, que ahora está en Católica. Decían ‘no, que es muy joven’, pero les decíamos que se podía, que eran 500 mil dólares el 50% (del pase), seleccionado, titular desde los 17 años, pero nos respondían que ‘no’, porque era muy joven”.

Otro capítulo del cuestionado manejo de Azul Azul, concesionaria que está en la mira por el pobre presente del primer equipo de la U, que viene de perder un nuevo Superclásico y que está solo tres puntos sobre la zona de descenso en el Campeonato Nacional 2022.