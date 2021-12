Marcelo Díaz, jugador de los registros de Libertad de Paraguay, negó tajantemente que haya pedido un alto sueldo para regresar a Universidad de Chile, cuadro en el que debutó profesionalmente.

Un medio afín a la tienda azul, reveló en la tarde del domingo que el bicampeón de América con La Roja estaba lejos de volver al elenco colegial.

“Estaría pidiendo alrededor de 35 millones de pesos mensuales, y para el proyecto de Luis Roggerio no tiene la cabida. A no ser que se baje el sueldo y llegue como un líder al camarín, no como titular”, detalló La U al día.

Ante esto, el ex Racing Club exteriorizó su molestia respondiendo en Twitter con un breve mensaje: “Totalmente fake”, agregando un emoji con cara enojada.

De esta forma, Marcelo Díaz descartó que haya problemas para retornar a La U. El jugador de 34 años está dispuesto a escuchar a la dirigencia que en su momento le cerró las puertas.

La última palabra la tendrá Azul Azul, quien evaluará si ‘Carepato’ está dentro de lo que quiere el nuevo entrenador azul, el colombiano Santiago Escobar.