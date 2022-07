Universidad de Chile viene en el campeonato nacional a los tumbos. Con solo una victoria en el segundo semestre del torneo nacional, un empate y dos derrotas, los azules se prepara para el siempre importante, Superclásico del fútbol criollo, donde enfrentaran a su archirrival, Colo Colo, quien es líder absoluto de certamen.

En la última fecha, los universitarios cayeron por 1 a 0 ante O´Higgins de Rancagua, profundizando la incertidumbre en el elenco que dirige Diego López, quien ha mostrado algunos cambios en el plantel, pero sigue sin poder abrochar los partidos en los 90´minutos.

Tras la derrota ante el ‘Capo de Provincia’, el técnico charrúa comentó: “Fue una semana particular. Hablamos poco en ese sentido, faltaron jugadores, pero nosotros tenemos que hacer frente a las dificultades siempre. El fútbol tiene estas cosas, te golpea en posiciones donde ya te faltaba el jugador, como nos pasó atrás”.

Además, adelantó una posible ausencia por lesión para su próximo partido. “Después tuvimos la lesión de Nery. Hablé un poco con él, sintió un pinchacito. Después los doctores tendrán que verlo y hacer los análisis y se verá, pero creo que es difícil que esté para el próximo partido. Es mi sensación ahora”.

Con relación al próximo duelo, el ex estratega del Brescia de Italia ya palpita el clásico contra su rival de siempre, el ‘Cacique’, en donde mencionó con ilusión que “será una semana distinta. Los clásicos son partidos especiales, no siempre gana el que llega mejor”.

“Los clásicos son partidos aparte que se juegan con mucho corazón, que por ahí son feos de ver, pero tenemos que prepararnos para hacer un gran partido. Después veremos los jugadores que tenemos. Hay que prepararse, sobre todo mentalmente, estar fuertes, juntos y unidos”, destacó Diego López.

Aún falta que exista la confirmación oficial de donde se disputará el Superclásico del fútbol chileno. En vista de esta situación, el ex jugador expresó: “Más o menos tenemos la programación hecha de todas formas. Son partidos especiales que si llegas con una victoria, llegas mejor y más tranquilo, pero después el clásico es un partido especial”.

“El que llegue mejor no quiere decir que vaya a ganar. Llegamos con dos derrotas consecutivas, no queríamos llegar de esta forma. Hay que estar fuerte mental e interiormente para dar vuelta la situación. En el fútbol no es que se ganan siempre los partidos. Estamos expuestos a esto, debemos afrontar las situaciones que son adversas”, finalizó el DT azul.