El directorio de Azul Azul, concesionaria a carga de Universidad de Chile, se remeció este miércoles tras la renuncia de dos importantes dirigentes.

De acuerdo a La Tercera, el segundo mayor accionista, Daniel Schapira, decidió declinar a su cargo de vicepresidente al igual que su hijo, Eduardo.

Ambos, según el matutino, decidieron no seguir en la concesionaria por su molestia en torno a las decisiones que el grupo liderado por Michael Clark ha tomado en relación a la Comisión Fútbol.

La última de ellas, el regreso de Martín Rodríguez, no habría sido consultada al resto de accionistas y detonó en un quiebre al interior de la concesionaria.

“Tenemos diferencias profundas de cómo se está llevando el club”, comentó el mayor de los Schapira.

“No están haciendo las cosas como uno espera. No significa que sea bueno o malo, pero no podemos seguir avalando decisiones que no te consultan”, agregó el ahora exvicepresidente de Azul Azul.

Para cerrar, Daniel Schapira aseguró que la Comisión Fútbol, que él integró desde 2013, ahora fue eliminada por Clark y Cristián Aubert y las decisiones pasan solo por el gerente Luis Roggiero.

“Lo de Matías Rodríguez pensé que era un chiste(…) Acá hay un tema más de fondo, volvemos a dar palos de ciego. No tengo nada contra Matías, pero no estaba en los planes traerlo. Todo lo que se ha criticado que se ha hecho mal, ahora se está repitiendo”, concluyó el exdirectivo de La U.