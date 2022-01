El presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, confirmó que terreno en Cerrillos será utilizado para construir las primeras instalaciones de béisbol del país y no para un eventual estadio para Universidad de Chile.

A pesar de las conversaciones entre Universidad de Chile y la Municipalidad de Cerrillos para construir un estadio en la comuna, Miguel Ángel Mujica, presidente del Comité Olímpico de Chile, aseguró que el controversial terreno será utilizado para un proyecto que “fue firmado en noviembre”.

Así lo confirmó en conversación con La Tercera, donde confirmó que dicho espacio se ocupará para construir las primeras instalaciones de béisbol y sóftbol del país.

Ante los cuestionamientos y emplazamiento del timonel de la federación de dichos deportes, Juan Carlos Barrera, quien levantó la voz para puntualizar en que ha “sido un trabajo de muchos meses. Hemos trabajado como equipo de la federación en diseños. Queremos seguir adelante. Todo esto nos tiene muy nerviosos. En este momento, no tenemos ningún papel que comprometa a nadie. Es todo de palabra. Pero Mujica me confirmó que el proyecto no se modificaba y espero que respete su palabra“.

“Mujica me llamó para indicarme que había una reunión entre Azul Azul, Vivienda, Mindep y el COCH. Ahí les ofrecieron comprar nuestros terrenos. Eso no calza por ningún lado porque ya lo habían comprometido con nosotros”, contextualizó Barrera.

En ese sentido, este miércoles, el directivo aludido respondió el emplazamiento y fue enfático en asegurar que “este comodato fue firmado en el mes de noviembre y su proceso ha ido avanzando tal como se tenía estipulado. Ya tenemos incluso el documento protocolizado en la notaría. Será el terreno donde se construyan las instalaciones de béisbol y sóftbol para los Juegos Panamericanos”.

De esta manera, Michael Clark y compañía deberán seguir trabajando para encontrar un terreno apto donde se pueda construir el futuro estadio de la ‘U’.