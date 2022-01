Michael Clark, presidente de Azul Azul, se refirió a las reales opciones que existen de que Universidad de Chile tenga su anhelado estadio propio, luego de que se revelaran conversaciones con el municipio de Cerrillos.

En entrevista con La Tercera, el dirigente afirmó que “como hincha de la ‘U’ me he ilusionado muchas veces con la construcción de un estadio y yo no quiero ilusionar a nadie con esto todavía. Pero se han conocido ya ciertas informaciones que dan cuenta de nuestros intentos por comenzar a diseñar un proyecto sobre la materia”.

En la misma línea, aseguró que “en el caso particular de Cerrillos, tal como ha reconocido la alcaldesa de esa comuna, se ha conversado con ella. Y hemos tenido una excelente recepción de parte de ella. También hemos conversado con otras comunas y con otros alcaldes y alcaldesas“.

“Hemos llevado adelante un trabajo muy arduo, en los últimos seis meses, para mostrar un proyecto sólido que permita convencer a todos quienes dirigen comunas en donde tenemos posibilidades de revisar el proyecto de las ventajas que significa tener un recinto como el que imaginamos allí”, agregó el timonel del elenco laico.

Por su parte, Clark también sostuvo que la directiva ha “tenido una acogida increíble, que es el primer paso para poder pensar en esto. Pero insisto, no queremos caer en errores del pasado, donde se anunciaron terrenos y hasta se presentaron maquetas de posibles estadios“.

“No vamos a jugar con la ilusión de los hinchas, porque sabemos lo que se siente. Llevamos trabajando en el estadio más de seis meses, tal como lo hemos venido haciendo en todas las áreas del club, sin hacer ruido, porque sólo haremos los anuncios que correspondan cuando tengamos cosas concretas”, enfatizó.

Por otra parte, explicó que “todos los proyectos que el club lleve adelante se financiarán de la misma forma, con gestión primeramente y, si ello no es suficiente, mediante los aumentos de capital que resulten necesarios”.

Finalmente, el presidente de Azul Azul aclaró que “no nos cerramos a que ninguna comuna nos reciba con los distintos proyectos que tiene el club”.