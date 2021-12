'Carepato' no esconde su deseo de volver a vestir la camiseta del elenco azul, con quien fue multicampeón y se coronó en la Copa Libertadores de 2011.

No es la primera vez que Marcelo Díaz señala que sueña con volver a vestir la camiseta de Universidad de Chile.

Y es que el volante nacional no se olvida de sus días de gloria con el elenco azul, con quien no solo fue tricampeón del Torneo Chileno, sino que además en 2011 pudo alcanzar un histórico título en la Copa Sudamericana.

En conversación con TNT Sports, ‘Carepato’ recordó pasajes de su paso por el elenco universitario, el que le robó el corazon y al que sueña con volver antes de colgar los botines.

“Tengo un sueño que es volver a la U y ganar la Copa Libertadores. De esa ilusión nadie me saca. Y el sueño máximo como hincha del club es ser el impulsor del proyecto de crear un estadio. Quiero lograr eso y ser el jugador que unió todas las fuentes de la U para que el plan se haga de una vez por todas. Los hinchas merecemos una casa propia”, partió indicando Díaz.

En dicha conversación, el actual volante de Libertad de Paraguay también quiso entregar detalles de cómo eran sus días bajo las órdenes de Jorge Sampaoli, a quien reconoce que siempre le estará agradecido por todo lo enseñado.

“Las practicas de Sampaoli, sin duda, han sido las mejores que yo tuve, porque sacaron nuestro máximo potencial tanto a nivel individual, como colectivo. Eran practicas muy intensas, pero que al final eran un paradoja porque te enseñaban a jugar al fútbol. Nos enseñó lo básico que nadie nos había mostrado en los cadetes”, señaló el chileno.

“Hay un cambio en mi juego después de Sampaoli. Primero, fue la posición, ya que él me ubicó donde yo siempre había jugado y, segundo, porque me dio las herramientas más grandes que un DT le puede entregar a un futbolista. Por eso siempre le voy a estar agradecido. Esas herramientas me sirvieron para ser mejor en la U y en la Selección Chilena”, añadió.

Por último, el jugador que fue Bicampeón con la Roja se refirió a lo que fue la obtención del título Sudamericano, el cual según sus palabras no se borrará nunca de la memoria de los hinchas del conjunto que este año estuvo en la cuerda roja.

“La consagración de un proyecto con Jorge Sampaoli, algo inolvidable para la historia del club. Recuerdo el partido con Flamengo como la máxima expresión de fútbol y el duelo con Fénix de la primera fase como el más difícil”, agregó.

“Jugábamos muy convencidos de que íbamos a ganar y que le íbamos a pasar por encima a cualquier equipo. Teníamos una relación muy buena entre todos los jugadores. Estábamos todos en el mismo tren y sirvió para desarrollar esta Copa de buena forma. Entonces yo espero que el club pueda volver a retomar esa senda porque se lo merece”, concluyó.