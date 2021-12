Gonzalo Espinoza, ahora exjugador de Universidad de Chile, cuestionó duramente la labor de Azul Azul en la temporada 2021, que tuvo a La U peleando por el descenso -otra vez- hasta la última fecha.

El volante dialogó con DirecTV y, entre otras cosas, lamentó el abandono que sufrió el plantel estudiantil de parte de la dirigencia.

“Este año la relación con la directiva fue muy distinta, hubo momentos donde no sabíamos para quién trabajamos, nos dejaron un poco solos”, partió comentando el ‘Bulldog’.

“No fue mala, pero me parece que no fue la correcta la relación que tuvieron con el plantel”, complementó Espinoza.

Luego, el volante profundizó en que “aún no asimilo mi salida de

La U, pero tranquilo con el último partido. Siempre entregué todo, en cada entrenamiento, partido, con aciertos y errores”.

En la fecha 34 y última del Campeonato Nacional, Universidad de Chile debía vencer a Unión La Calera pero, hasta el minuto 84, caían 0-2.

Luego, vino el vendaval azul que, en 10 minutos, anotó tres goles para sellar su permanencia en Primera División.

