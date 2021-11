Universidad de Chile realizó este jueves un importante anuncio de cara al año 2022, pero la respuesta de sus hinchas estuvo lejos de ser la esperada desde el club.

Y es que la tensión se nota entre la fanaticada azul, que sabe que a dos fechas del final del Campeonato Nacional, las posibilidades de caer a la Primera B siguen latentes.

Por lo anterior, en las redes sociales de La U, no tardaron en aparecer las críticas luego de anunciarse con bombos y platillos la renovación con adidas como la marca que seguirá vistiendo al cuadro estudiantil.

El vínculo con los alemanes se extendió hasta 2025, pero eso poco les importó a los hinchas, que solo quieren un triunfo y sellar su permanencia en la división de honor.

“Ahora ganen un partido”, “renueven a Joaquín Larrivey” y “con esa camiseta jugaremos en la B” fueron algunos de los comentarios más repetidos.

Vale señalar que La U es 14° del Campeonato Nacional con 35 unidades, superando por diferencia de goles a Deportes Melipilla (en zona de promoción) y por un punto a Huachipato (en puesto de descenso directo).

Los azules visitarán este sábado 27 de noviembre a Cobresal, a contar de las 18:00 horas, en el estadio El Cobre de El Salvador.

Si no es de DT o refuerzo de calidad, no me interesa

— El rey del completo 👑 (@Emmanuel_Ninho) November 25, 2021