El difícil escenario que atraviesa Universidad de Chile tanto en lo administrativo como en lo deportivo no ha dejado indiferente a nadie del universo azul. Desde ex leyendas del club y ex directivos hasta reconocidos hinchas han alzado la voz para referirse al duro momento y en esta ocasión, el mensaje llegó desde Estados Unidos, específicamente del primer chileno en debutar en la NFL; Sammis Reyes.

El jugador de Washington Football Team utilizó sus redes sociales para posar con la camiseta de la ‘U’ y alinearse con el equipo tras su peligrosa actualidad en la tabla de posiciones (el elenco laico se encuentra a apenas un puesto de la zona de promoción).

“Muchísimas gracias, U. de Chile, por este tremendo regalo. De verdad que significa mucho para mí”, arrancó agradeciendo el deportista nacional, a quien se le ve exhibiendo la actual camiseta alternativa del elenco laico.

Tras los agradecimientos, Reyes envió un fuerte mensaje de apoyo y arengó a todo el mundo azul.

“Quiero mandarle un gran abrazo a toda la gente que apoya a la U. Gracias a los que están en las buenas y en las malas. Ahora más que nunca debemos estar juntos y apoyar a los jugadores que estoy seguro que nos sacarán de este difícil momento”, expresó el oriundo de Talcahuano.

En ese sentido, el ala cerrada sentenció: “¡Vamos la U! Todo mi apoyo y garra a la distancia”.