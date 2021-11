Federico Valdés, ex presidente de Universidad de Chile, quiso golpear la mesa y apuntar al nuevo directorio de Azul Azul por su ausencia en la crisis que atraviesa el elenco laico. El empresario nacional aseguró que es "el momento que den la cara y que carguen con la presión que hoy se están llevando los jugadores".

El otrora presidente de Universidad de Chile, Federico Valdés, alzó la voz y se refirió al oscuro presente que vive el elenco laico tanto a nivel administrativo como deportivo, estando a sólo un puesto de la zona de promoción en el Campeonato Nacional.

En una entrevista con El Mercurio, el ex mandamás azul cargó en contra de Michael Clark y el nuevo directorio, enfatizando en que su ausencia en el oscuro momento que atraviesa la ‘U’ los ha convertido en cómplices de una crisis en la que Azul Azul ha tenido gran responsabilidad.

“Es legítimo que los dirigentes decidan tener un perfil bajo. Sin embargo, en estas circunstancias se requiere que le saquen la presión de encima a los jugadores. Creo que llegó el momento que den la cara y que carguen con la presión que hoy se están llevando los jugadores”, apuntó el empresario nacional.

En ese mismo sentido, Valdés puntualiza en que es inconcebible la ausencia de Pablo Aránguiz en el plantel tras las agresiones sufridas en la invasión de hinchas en el Estadio El Teniente y las posteriores amenazas recibidas, manifestando que “el técnico tiene que contar con todos los jugadores. Que haya sectores de la hinchada que le estén haciendo la vida imposible a algunos sólo perjudica. Es una decisión del entrenador, pero deben estar todos anímicamente disponibles”

“No puede ser que una barra brava deje afuera a un jugador”, reclamó.

Respecto de las críticas realizadas por el rector de Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, y los diversos rumores de un posible cambio de nombre del club, el ex mandamás fue enfático en explicar que “mientras Azul Azul no incumpla alguna cláusula del contrato, la universidad no puede unilateralmente cambiar sus condiciones. Y el uso del nombre y los símbolos están asegurados”.

Antes de finalizar la conversación, Federico Valdés sentenció que “creo que no van a descender, pero el riesgo existe y hay que poner todos los esfuerzos en tratar de evitarlos. Sobra nivel al plantel para sacar puntos que necesita”.