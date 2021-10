Azul Azul ya habría elegido al reemplazante de Esteban Valencia en la banca azul. Un ex ayudante de Jorge Sampaoli y ex entrenador de la Selección Chilena sub-17, tendría todo acordado para evitar el descenso de Universidad de Chile. Cristián Leiva se acerca a la U.

Una remontada, una invasión y la renuncia de Esteban Valencia fue lo sufrido por Universidad de Chile, este sábado, en la derrota 1-2 frente a Curicó Unido, su séptima caída en los últimos ocho partidos. Una verdadera crisis que tiene al elenco laico superando por apenas cinco puntos a Deportes Melipilla (actualmente en zona de promoción), por lo que un cambio de rumbo urge a Azul Azul.

En ese sentido y a la espera de las sanciones que reciba la institución tras el bochornoso episodio protagonizado por sus hinchas en El Teniente de Rancagua, la ausente directiva azul ya estaría trabajando en conseguir al entrenador que se hará cargo del plantel durante estas últimas cinco fechas del Campeonato Nacional.

Así lo aseguró La Tercera, que informó que Michael Clark y compañía ya tendrían todo encaminado para contratar a Cristián Leiva, ex entrenador de Iquique y ex ayudante de Jorge Sampaoli en la ‘U’.

Tras los rotundos fracasos de Rafael Dudamel y del ‘Huevo’, el otrora estratega de la Selección Chilena sub-17 sería el elegido para enrielar al conjunto universitario e ir por su nuevo objetivo; evitar el descenso.

El ‘Flaco’ no sólo conoce la interna de Universidad de Chile cuando fue asistente del entrenador que llevó al equipo a ganar la Copa Sudamericana en 2011, si no que también, en su etapa como jugador. Una identificación con el club que vería con buenos ojos Azul Azul, buscando calmar las aguas tras un sábado negro con su hinchada, a pesar de que en la anterior temporada, Leiva no logró salvar a Iquique de caer a la B.

El camino que le queda a la ‘U’ en el torneo es complejo, ya que deberá medirse en las últimas cinco jornadas ante Ñublense, Universidad Católica, O’Higgins, Cobresal y Unión La Calera.