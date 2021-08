El delantero argentino y goleador de de Universidad de Chile, Joaquín Larrivey, se refirió a su continuidad en el cuadro azul y admitió que espera “que suceda lo antes posible” el tema de su renovación

En diálogo con La Tercera, el actual artillero del Campeonato Nacional 2021 declaró que “me siento en plenitud y sé que puedo jugar durante un largo tiempo más. Me gustaría que suceda lo antes posible, para la tranquilidad que uno debe tener y también para la paz de la familia“.

“Tengo la ilusión de que se contacten y lleguemos a buen puerto, pero si no es así, estoy abierto a escuchar otras posibilidades pues no siempre las cosas en el fútbol salen como uno desea. Uno tiene que planificar con la familia y la prioridad la tiene Universidad de Chile. Pero si no se manifiestan, escucharé otras ofertas“, agregó.

En cuanto a su buen momento actual, el jugador de 36 años señaló que “siempre tengo la ilusión marcar un gol y ahora llevo ocho partidos consecutivos haciéndolo, lo que te dice que estoy siendo efectivo a la hora de definir. Pero creo que lo más importante y lo más lindo, es que mis goles siempre sirvieron para obtener algún punto, ya sea para empatar o ganar”.

“Hace diez años que hago 15 o 16 goles por temporada y eso tal vez la gente no lo sepa, pero estos números son una sana costumbre para mí”, sentenció.