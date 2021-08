El delantero argentino Joaquín Larrivey, la figura en el triunfo de Universidad de Chile por 2-1 sobre Universidad Católica en el ‘clásico universitario’, exteriorizó su satisfacción por el juego desplegado por el cuadro azul en Rancagua, lo que les permitió romper una racha de tres años sin poder vencer a los ‘cruzados’.

El ariete de 36 años marcó las dos conquistas del elenco colegial en el Estadio El Teniente. Tras el pitazo final, el artillero declaró que “cuando uno hace goles, en mi caso que soy finalizador, es porque mis compañeros me pusieron en esa situación”.

“Los goles sirven para sumar puntos y este era un partido muy especial para todos, por lo que era importante ganar para colocarse en la parte alta de la tabla y sin duda, un gran golpe anímico para todo lo que viene”, agregó.

Con el doblete ante el tricampeón del balompié nacional, el ex Cerro Porteño lleva siete partidos consecutivos marcando goles.

“El anotar goles o no, nunca me lo tomé como un peso, sólo que antes no se había dado y estaba tranquilo. Así que ahora estoy contento con ellos, fundamentalmente, porque sirve para que el equipo gane tras varios partidos sin ganarle a Católica”, afirmó el goleador.

Para terminar, el formado en Huracán aseguró que “este fue nuestro mejor partido de los últimos tiempos. Más allá del gol que nos hicieron que fue un error que no puede pasar, hay cosas que mejorar, pero hicimos un muy buen partido. Un partido inteligente y muy intenso. A pesar del error que no perdonaron, me parece que hicimos un muy buen partido”.