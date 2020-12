Universidad de Chile volvió a sufrir una derrota este lunes en el Campeonato Nacional, esta vez ante Cobresal en El Salvador por 2-0, dejando otra vez una muy pobre imagen.

El equipo de Rafael Dudamel hizo poco ante los ‘mineros’ y, para peor, volvieron a complicarse en la tabla ponderada donde solo superan a Deportes Iquique y Universidad de Concepción.

Por lo anterior, varios históricos del cuadro azul las emprendieron contra el DT venezolano recalcando que, con él en la banca, La U ha sufrido un retroceso.

“La U está coqueteando con el descenso en la tabla ponderada. Con este técnico no se juega a nada. Se había puesto a Hernán Caputto, un entrenador que no tenía pergaminos, y ahora se trae a un venezolano que tampoco es la solución”, apuntó Héctor Hoffens a El Mercurio.

“Estamos en la misma condición de Colo Colo, condenados a sufrir y obligados a mejorar para no bajar. Dudamel no demuestra nada distinto a lo que se le criticaba a Caputto. Te aseguro que vamos a pelear combo a combo con Colo Colo por no descender”, añadió el exjugador azul.

“Uno no entiende a Dudamel”

Otro que apuntó contra el DT llanero fue Sandrino Castec: “La U no puede guardar a Montillo, el mejor jugador del equipo. Pasaron 72 minutos para tener una ocasión de gol y eso habla de la importancia de Walter. La U está complicada en la tabla ponderada y no se puede desconocer que se va a sufrir con el descenso”.

“Uno no entiende a Dudamel, no veo variantes en su juego ni su mano. Es más de lo mismo si pensamos en lo que se mostraba con Caputto”, agregó el otrora ariete de La U al citado medio.

Por último, pero no menos crítico, fue el paraguayo Rogelio Delgado. “La U está en crisis hace rato. En el escritorio se planifica, pero las soluciones se deben ver en la cancha, lo que no ha pasado”, recalcó el exdefensor.

“Es un pecado inaceptable para clubes tan grandes como La U o Colo Colo, que también está sufriendo con el descenso. En momentos como este deben aparecer los líderes para salvar esta situación angustiante”, complementó Delgado.

Vale mencionar que el próximo desafío de Universidad de Chile será este domingo 3 de enero cuando, a contar de las 19:15 horas, reciba a la Universidad de Concepción.